Из-за низкой рождаемости численность населения Эстонии сократится до 700 тыс. человек

В своем исследовании они привели тревожные статистические данные: за последние два года в стране появилось на свет менее 10 тысяч малышей. При этом в обществе значительно изменилось отношение к семье – молодые люди откладывают рождение первенцев или вовсе отказываются от родительства по объективным причинам: из-за быстрого роста стоимости жизни, дорогого жилья, низких зарплат и неуверенности в будущем. Если ситуация не переломится, то к концу столетия число новорожденных уменьшится на две трети – примерно до 3 тысяч 700 в год.