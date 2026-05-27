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Из-за низкой рождаемости численность населения Эстонии сократится до 700 тыс. человек

27 мая 2026 06:42
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Из-за низкой рождаемости численность населения Эстонии к концу века может сократиться до 700 тысяч человек. С таким предупреждением выступили демографы Балтийской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за низкой рождаемости численность населения Эстонии сократится до 700 тыс. человек-2

В своем исследовании они привели тревожные статистические данные: за последние два года в стране появилось на свет менее 10 тысяч малышей. При этом в обществе значительно изменилось отношение к семье – молодые люди откладывают рождение первенцев или вовсе отказываются от родительства по объективным причинам: из-за быстрого роста стоимости жизни, дорогого жилья, низких зарплат и неуверенности в будущем. Если ситуация не переломится, то к концу столетия число новорожденных уменьшится на две трети – примерно до 3 тысяч 700 в год.

# Новости Эстонии

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