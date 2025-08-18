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Белорусские стрелки поднялись на пьедестале Кубка России

18 августа 2025 11:19
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Белорусские стрелки продолжают коллекционировать медали Кубка России, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

По итогам очередного дня соревнований у нас плюс две бронзы. В пневматическом пистолете отличился Владимир Шолохов. В финале наш снайпер выбил 250,2 балла. Также на третью ступень пьедестала в малокалиберной винтовке поднялся Александр Качевский. Будущему чемпиону он уступил 2 десятые очка. Ранее Качевский был третьим в стрельбе из трех положений. Также в копилке есть золото. Его взяла Мария Мартынова.

# Стрельба

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