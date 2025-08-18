Белорусские стрелки поднялись на пьедестале Кубка России

Белорусские стрелки продолжают коллекционировать медали Кубка России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

По итогам очередного дня соревнований у нас плюс две бронзы. В пневматическом пистолете отличился Владимир Шолохов. В финале наш снайпер выбил 250,2 балла. Также на третью ступень пьедестала в малокалиберной винтовке поднялся Александр Качевский. Будущему чемпиону он уступил 2 десятые очка. Ранее Качевский был третьим в стрельбе из трех положений. Также в копилке есть золото. Его взяла Мария Мартынова.