В Минске появились новые места отдыха для жителей города – рассказываем какие

Минск – это город с богатым историческим наследием, которое привлекает путешественников со всего мира. Столица Беларуси удивляет своей архитектурной красотой, зелеными парками, живописными набережными и динамичной культурной жизнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская столица регулярно попадает в рейтинги самых красивых, чистых и благоустроенных городов мира. И здесь продолжают появляться новые места, которые не оставляют равнодушными как путешественников, так и местных жителей. В год в Минске обустраивают по две зеленые зоны в каждом районе. Сегодня новые локации проверил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Места выбраны неслучайно. Зоны отдыха обустроены исходя из пожеланий жителей микрорайона. Каждая – со своей изюминкой. Так, в Октябрьском районе появился сквер «Муравейник» с арт-композициями в виде насекомых и игровыми лабиринтами. А в Московском районе сделали ставку на семейный отдых. Там установили игровые комплексы, оборудовали спортивные площадки и зоны для пикников.

Сергей Рубанов, первый заместитель главы администрации Московского района:

Получила название данная аллея «Школьная», потому что активно школьники принимали участие в обустройстве совместно с населением, где в последующие годы мы будем продолжать по инициативе населения ее благоустраивать. Новая экотропа под названием «Красная Слобода» появилась и в Заводском районе. Стенды, на которых можно создавать рисунки, смотровые площадки, зоны для рыбалки – место для отдыха наполнено интерактивом. Оборудованы и зоны, которые информируют жителей и гостей столицы о достопримечательностях местной флоры и фауны.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:

На этой территории расположен редкий биотоп – леса в оврагах и на склонах гор. На протяжении тропы можно полюбоваться этими прекрасными видами. Дальше будем дорабатывать, с учетом того, что необходимо нам оборудовать пару мест отдыха здесь, соединить с действующей экотропой.