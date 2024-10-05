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В Минске появились новые места отдыха для жителей города – рассказываем какие

05 октября 2024 17:57
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Минск – это город с богатым историческим наследием, которое привлекает путешественников со всего мира. Столица Беларуси удивляет своей архитектурной красотой, зелеными парками, живописными набережными и динамичной культурной жизнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске появились новые места отдыха для жителей города – рассказываем какие-2

Белорусская столица регулярно попадает в рейтинги самых красивых, чистых и благоустроенных городов мира. И здесь продолжают появляться новые места, которые не оставляют равнодушными как путешественников, так и местных жителей. 

В год в Минске обустраивают по две зеленые зоны в каждом районе. Сегодня новые локации проверил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

В Минске появились новые места отдыха для жителей города – рассказываем какие-4

Места выбраны неслучайно. Зоны отдыха обустроены исходя из пожеланий жителей микрорайона. Каждая – со своей изюминкой. Так, в Октябрьском районе появился сквер «Муравейник» с арт-композициями в виде насекомых и игровыми лабиринтами.

А в Московском районе сделали ставку на семейный отдых. Там установили игровые комплексы, оборудовали спортивные площадки и зоны для пикников. 

В Минске появились новые места отдыха для жителей города – рассказываем какие-6

Сергей Рубанов, первый заместитель главы администрации Московского района:
Получила название данная аллея «Школьная», потому что активно школьники принимали участие в обустройстве совместно с населением, где в последующие годы мы будем продолжать по инициативе населения ее благоустраивать.

Новая экотропа под названием «Красная Слобода» появилась и в Заводском районе. Стенды, на которых можно создавать рисунки, смотровые площадки, зоны для рыбалки – место для отдыха наполнено интерактивом. Оборудованы и зоны, которые информируют жителей и гостей столицы о достопримечательностях местной флоры и фауны.

В Минске появились новые места отдыха для жителей города – рассказываем какие-8

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:
На этой территории расположен редкий биотоп – леса в оврагах и на склонах гор. На протяжении тропы можно полюбоваться этими прекрасными видами. Дальше будем дорабатывать, с учетом того, что необходимо нам оборудовать пару мест отдыха здесь, соединить с действующей экотропой.

В Минске появились новые места отдыха для жителей города – рассказываем какие-10

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Здесь разнообразие различных локаций. Это места для отдыха взрослых людей, это детские площадки, это воркаут-площадки. Работа проводится достаточно серьезная и во всех районах. Мы стремимся к тому, чтобы действительно эта работа была и дальше продолжена, потому что это востребовано для жителей и гостей столицы.

Всего в столице оборудовано 63 зоны для отдыха. Новыми местами районы также пополняются в преддверии знаковых праздничных дат.

# Владимир Кухарев # Сергей Рубанов # Владимир Шибеко # Олег Корзун # Отдых

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