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«МЛ Витебск» возглавляет турнирную таблицу ЧБ по футболу

18 августа 2025 11:22
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В заключительном поединке 18-го тура чемпионата страны по футболу «МЛ Витебск» и брестское «Динамо» сыграли вничью, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Гости открыли счет на 39-й минуте. Точный удар из-за пределов штрафной нанес Оладойе. На поиск ответа у лидера турнирной таблицы ушло немало времени. На 84-й минуте цифры на табло сравнял Носко. Северяне до сих пор не проигрывали в текущем розыгрыше. Они остаются на вершине. Но отрыв «Славии» несколько сократился. Мозырян может догнать действующий обладатель золота.

# Футбол Беларуси

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