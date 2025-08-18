«МЛ Витебск» возглавляет турнирную таблицу ЧБ по футболу

В заключительном поединке 18-го тура чемпионата страны по футболу «МЛ Витебск» и брестское «Динамо» сыграли вничью, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гости открыли счет на 39-й минуте. Точный удар из-за пределов штрафной нанес Оладойе. На поиск ответа у лидера турнирной таблицы ушло немало времени. На 84-й минуте цифры на табло сравнял Носко. Северяне до сих пор не проигрывали в текущем розыгрыше. Они остаются на вершине. Но отрыв «Славии» несколько сократился. Мозырян может догнать действующий обладатель золота.