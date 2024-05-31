Депутат Мингорсовета: на благоустройство жилфонда выделено порядка 9 млн

В Год качества с высокой планкой по созданию комфортной среды для минчан и гостей столицы марафон чистоты и благоустройства затронет каждый участок города. О работе жилищных организаций не только Московского района, но и всего города поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: О самоуправлении. Вам не кажется, что личная ответственность каждого белоруса приведет к наилучшему результату в жилищной сфере и что будущее за товариществами собственников? Но при этом, что может противопоставить сфера ЖКХ частным мастерам? Или вопрос не в противопоставлении, а в совместной плодотворной работе?

Сергей Рубанов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мы правильно сказали, каждый гражданин является собственником своего домовладения, а сегодня это собственники совместного домовладения. От их желания зависит благосостояние жилфонда. Здесь можно сказать, что есть плюсы и минусы управления именно собственными силами. Почему? Потому что в системе ЖКХ мы понимаем, что определяются два источника, за которые сегодня мы выполняем и благоустройство территории, выполняем и текущий ремонт жилых домов. Это средства от внесения граждан, которые составляют в рамках технического обслуживания, которые мы все вместе с вами по жировке оплачиваем. И средства, которые датируют бюджет.

На сегодняшний день порядка 9 миллионов государственных средств выделено на то, чтобы мы привели в порядок жилой фонд. Именно тех домов, которые сегодня находятся на обслуживании ЖКХ. Что касается товарищества собственников, которые находятся сегодня на самообслуживании, то они сами определяют тот фонд, который они будут использовать на развитие своего жилого дома. Как правило, это членские взносы. И дополнительно ряд товариществ, которые имеют в собственности нежилые помещения, которые, как правило, они сдают в аренду. Они также используют данные денежные средства на восстановление либо поддержание жилфонда. Сегодня наша главная задача, чтобы был создан комфорт и уют гражданам, которые проживают в этом жилфонде.