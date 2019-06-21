Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?

Жители многоэтажки по адресу пр. Партизанский, 32/2 в один голос уверяют: их жилище – не дом, а самая настоящая напасть! Растрескавшиеся перекрытия, несмываемая плесень и вечный потоп в подвалах. Трубы здесь прорывает регулярно.

Татьяна Маскевич:

Я уже называю свой дом «Дом ненужных людей», «Дом изгоев».

Житель дома:

Один кран, и весь дом надо спускать. Это сколько воды! А технику: включаешь – давление «пух-пух», краны вот так вот (трясёт руками, - ред.). Включил стиральную машину, она 2-3 раза вылетит из строя запросто.

И если в квартирах воды днём с огнем не сыскать, то в подвале дома есть свой неиссякаемый источник – вечно текущая ржавая труба. По словам жильцов, именно она стала причиной сырости и прочно прописавшейся в подъезде плесени. В дождливый день жильцы и заглядывать боятся на цокольный этаж.

Оксана Новикова:

Здесь стояла вода откровенно. Было сыро. Я спускалась сюда, когда у нас уже подулись полы. На первом этаже мы живём, поэтому у нас всё сразу вот буквально здесь.

Все попытки жильцов отремонтировать подъезд идут насмарку: со стен почти мгновенно отваливается свежая краска. Но на такие мелочи люди готовы закрыть глаза, лишь бы коммунальщики обратили внимание на настоящие беды: ужасают разрушения и трещины в перекрытиях дома. Но пока надежды жильцов на спасение разбиваются вместе с вылетающими стеклами. Разбитые проёмы коммунальщики не могут заделать по сей день!

Оксана Новикова:

Балконные плиты все покрошены. На чём там эти железки держатся, непонятно. По поводу окон – не цельные, открываются, кое-где болтаются, на 8 этаже, вообще, выпало не так давно. Это всё летит на козырёк, было разбито.

Светлана Якубович:

ЖЭС сказал: да, мы дадим Вам вышку, потом год прошёл. То отопительный сезон, то ещё что-то. Потом мне пришёл ответ: это ваша частная собственность и ремонтируйте сами. Как я могу отремонтировать это сама? Масла в огонь добавляют соседи по двору – их дом по сравнению с этим – настоящие хоромы! Ольга Зигарь:

Бесхозный дом! Когда спрашиваешь, почему сделали 28-ый и 30-ый дом – ремонт – и «шубу» надели, и внутри что-то делали, стояки меняли. Они говорят – это кооперативные дома, а Ваш дом – государственный.

Татьяна Маскевич:

Никто слушать не хочет, никто говорить не хочет. Стены в трещинах. Мы никому не надо. Почему? И объясните мне, почему жильцы нашего дома должны продолжать платить деньги на капитальный ремонт? 50 лет мало?

Масла в огонь добавили коммунальщики – по словам специалистов ЖЭСа, ремонт они уже сделали! Ольга Зигарь:

Ответ был такой: всё было. У вас был капитальный ремонт.

Светлана Якубович:

Как мог быть ремонт в 78 году, если дом был построен в 67 году? Ольга Зигарь:

Через 10 лет? Покажите, говорю, по бумагам, что у нас. Они говорят, бумаги хранятся пять лет. Всё уже пропало и ничего вы нигде не найдёте.

ЖЭУ, которое обслуживает дом, находится всего в квартале от злополучного здания. Туда, заручившись поддержкой жильцов, направляются корреспонденты нашей программы. Но от одного вида телекамер в учреждении повисает гробовая тишина, а сотрудники в считаные секунды баррикадируются в кабинетах.

Представитель ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:

Если наш руководитель находится в вышестоящих организациях, то его никто не замещает. Заместитель есть. Вот – Наталья.

Наталья, представитель ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:

Я не буду разговаривать. Пока одни работники ЖЭУ скрываются от объективов, другие увиливают от простых вопросов. Беседа корреспондента СТВ с представителями ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:

– С руководителем с Вашим можно как-то связаться? Здравствуйте. А есть номер директора, зам. директора?

– У него нет сотового рабочего, есть городской телефон.

– Но я так понимаю его здесь нет, и на городской смысла звонить нет?

– Да.

Директора учреждения, всё-таки, удалось застать на рабочем месте. С его слов, проблемы в доме они пытаются решать всеми силами. Сергей Катков, директор ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:

Капитальным ремонтом занимается ЖКХ Заводского района. Там есть отдел капитального ремонта. Корреспондент СТВ:

То есть вы к этому дому не относитесь? Сергей Катков:

Мы обслуживаем. Техническое обслуживание. Но дом, действительно, требует капитального ремонта. Корреспондент СТВ:

Какие последние работы проводились вашей организацией?

Сергей Катков:

В 3-ем подъезде замена трубопровода. Был порыв буквально недавно. Корреспондент СТВ:

Мы сегодня там были. Он течёт. Сергей Катков:

Мы варим. Но там не к чему варить. Идёт прорыв дальше, и дальше, и дальше. Корреспондент СТВ:

Как собираетесь решать проблему? Сергей Катков:

Дом надо ставить на капитальный ремонт. Но для жильцов дома это всего лишь пустые обещания! Сейчас люди не на шутку боятся обвала, ведь балконы дома полностью покрыты трещинами.

Светлана Якубович:

Ответ пришел: это ваша частная собственность, и ремонтируйте сами балконную плиту. Сергей Катков:

Насчёт плиты я не слышал.

Сергей Катков:

Но это в вашей компетенции Сергей Катков:

Да. Маляр-штукатур к двум часам к вам подойдёт. Квартира 134. Хорошо. Несмотря на обещания, люди не верят не единому слову и требуют лишь одного – в кратчайшие сроки привести дом в божеский вид! Покидая организацию, жильцы дома встретили и сотрудника ЖРЭО, который отвечает за ремонт во дворе.