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Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?

21 июня 2019 13:12
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Жители многоэтажки по адресу пр. Партизанский, 32/2  в один голос уверяют: их жилище – не дом, а самая настоящая напасть! Растрескавшиеся перекрытия, несмываемая плесень и вечный потоп в подвалах. Трубы здесь прорывает регулярно.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-1

Татьяна Маскевич:
Я уже называю свой дом «Дом ненужных людей», «Дом изгоев».

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-4

Житель дома:
Один кран, и весь дом надо спускать. Это сколько воды! А технику: включаешь – давление «пух-пух», краны вот так вот (трясёт руками, - ред.). Включил стиральную машину, она 2-3 раза вылетит из строя запросто.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-7

И если в квартирах воды днём с огнем не сыскать, то в подвале дома есть свой неиссякаемый источник – вечно текущая ржавая труба. По словам жильцов, именно она стала причиной сырости и прочно прописавшейся в подъезде плесени. В дождливый день жильцы и заглядывать боятся на цокольный этаж. 

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-10

Оксана Новикова:
Здесь стояла вода откровенно. Было сыро. Я спускалась сюда, когда у нас уже подулись полы. На первом этаже мы живём, поэтому у нас всё сразу вот буквально здесь.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-13

Все попытки жильцов отремонтировать подъезд идут насмарку: со стен почти мгновенно отваливается свежая краска. Но на такие мелочи люди готовы закрыть глаза, лишь бы коммунальщики обратили внимание на настоящие беды: ужасают разрушения и трещины в перекрытиях дома.

Но пока надежды жильцов на спасение разбиваются вместе с вылетающими стеклами. Разбитые проёмы коммунальщики не могут заделать по сей день! 

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-16

Оксана Новикова:
Балконные плиты все покрошены. На чём там эти железки держатся, непонятно. По поводу окон – не цельные, открываются, кое-где болтаются, на 8 этаже, вообще, выпало не так давно. Это всё летит на козырёк, было разбито.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-19

Светлана Якубович: 
ЖЭС сказал: да, мы дадим Вам вышку, потом год прошёл. То отопительный сезон, то ещё что-то. Потом мне пришёл ответ: это ваша частная собственность и ремонтируйте сами. Как я могу отремонтировать это сама?

Масла в огонь добавляют соседи по двору – их дом по сравнению с этим – настоящие хоромы! 

Ольга Зигарь:
Бесхозный дом! Когда спрашиваешь, почему сделали 28-ый и 30-ый дом – ремонт – и «шубу» надели, и внутри что-то делали, стояки меняли. Они говорят – это кооперативные дома, а Ваш дом – государственный.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-22

Татьяна Маскевич:
Никто слушать не хочет, никто говорить не хочет. Стены в трещинах. Мы никому не надо. Почему? И объясните мне, почему жильцы нашего дома должны продолжать платить деньги на капитальный ремонт? 50 лет мало?

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-25

Масла в огонь добавили коммунальщики – по словам специалистов ЖЭСа, ремонт они уже сделали! 

Ольга Зигарь:
Ответ был такой: всё было. У вас был капитальный ремонт.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-28

Светлана Якубович:
Как мог быть ремонт в 78 году, если дом был построен в 67 году?

Ольга Зигарь:
Через 10 лет? Покажите, говорю, по бумагам, что у нас. Они говорят, бумаги хранятся пять лет. Всё уже пропало и ничего вы нигде не найдёте.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-31

ЖЭУ, которое обслуживает дом, находится всего в квартале от злополучного здания. Туда, заручившись поддержкой жильцов, направляются корреспонденты нашей программы. Но от одного вида телекамер в учреждении повисает гробовая тишина, а сотрудники в считаные секунды баррикадируются в кабинетах.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-34

Представитель ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:
Если наш руководитель находится в вышестоящих организациях, то его никто не замещает. Заместитель есть. Вот – Наталья.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-37

Наталья, представитель ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:
Я не буду разговаривать.

Пока одни работники ЖЭУ скрываются от объективов, другие увиливают от простых вопросов. 

Беседа корреспондента СТВ с представителями ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:
– С руководителем с Вашим можно как-то связаться? Здравствуйте. А есть номер директора, зам. директора?
– У него нет сотового рабочего, есть городской телефон.
– Но я так понимаю его здесь нет, и на городской смысла звонить нет?
– Да.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-40

Директора учреждения, всё-таки, удалось застать на рабочем месте. С его слов, проблемы в доме они пытаются решать всеми силами.  

Сергей Катков, директор ГП «ЖЭУ №1 Заводского района г. Минска»:
Капитальным ремонтом занимается ЖКХ Заводского района. Там есть отдел капитального ремонта.

Корреспондент СТВ:
То есть вы к этому дому не относитесь?

Сергей Катков:
Мы обслуживаем. Техническое обслуживание. Но дом, действительно, требует капитального ремонта.

Корреспондент СТВ:
Какие последние работы проводились вашей организацией?

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-43

Сергей Катков:
В 3-ем подъезде замена трубопровода. Был порыв буквально недавно.

Корреспондент СТВ:
Мы сегодня там были. Он течёт.

Сергей Катков:
Мы варим. Но там не к чему варить. Идёт прорыв дальше, и дальше, и дальше.

Корреспондент СТВ:
Как собираетесь решать проблему?

Сергей Катков:
Дом надо ставить на капитальный ремонт.

Но для жильцов дома это всего лишь пустые обещания! Сейчас люди не на шутку боятся обвала, ведь балконы дома полностью покрыты трещинами. 

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-46

Светлана Якубович:
Ответ пришел: это ваша частная собственность, и ремонтируйте сами балконную плиту.

Сергей Катков:
Насчёт плиты я не слышал.

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-49

Сергей Катков:
Но это в вашей компетенции

Сергей Катков:
Да. Маляр-штукатур к двум часам к вам подойдёт. Квартира 134. Хорошо.

Несмотря на обещания, люди не верят не единому слову и требуют лишь одного – в кратчайшие сроки привести дом в божеский вид! Покидая организацию, жильцы дома встретили и сотрудника ЖРЭО, который отвечает за ремонт во дворе. 

Окна вываливаются, балконы крошатся, в подвале потоп. Жители многоэтажки 50 лет ждали капремонта, а он, оказывается, был?-52

Сергей Рубанов, главный инженер КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»:
Сегодня там будут. Будет назначена комиссия, выйдут специалисты, кураторы по исполнению и посмотрят каждую проблему. Разрабатывается вопрос о следующей пятилетке по постановке домов на капитальный ремонт, и данный дом будет также рассматриваться о включении в эту программу.

Корреспондент СТВ:
Если этого не произойдёт?

Сергей Рубанов:
Я думаю, что произойдёт. Мы рассматриваем этот дом, как включение в программу капремонта.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Сергей Катков # Сергей Рубанов

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