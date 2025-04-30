Лучшие в своём деле – в Московском районе торжественно открыли Доску почёта

В Московском районе торжественно открыли Доску почета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В списке – 18 организаций. Это крупные производители техники, медицинских препаратов, косметики, объекты здравоохранения и образования. Есть предприятия, которые выпускают импортозамещающую продукцию. Все они вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие не только района, но и столицы.

Анатолий Акоченок, ООО «Техдетальсервис»: Оказаться на Доске почета – это достижение, это успех любого человека, любой компании и даже страны в целом. Наш очередной рубеж, который мы сегодня достигли, говорит о том, что мы здесь находимся.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»: Все показатели, доведенные Мингорисполкомом на текущий год, выполнены, поэтому гордимся тем, что мы занесены на Доску почета администрации Московского района.

Сергей Рубанов, глава администрации Московского района:

Все предприятия стараются выполнять доведенный показатель, но не только выполнять, а перевыполнять. И сегодня первый квартал текущего года показывает то, что мы готовы к концу года выйти на все доведенные наши показатели.

Московский – один из самых крупных районов столицы. В нем расположены десятки тысяч субъектов хозяйствования. Второй год подряд он становится лучшим в Минске по социально-экономическим показателям. Розничный товарооборот предприятий района за 2024 год составил свыше 7 миллиардов рублей, а оптовый более 9. И сегодня Московский район занесен на Республиканскую доску Почета – он занял первое место среди районов в нашей стране.