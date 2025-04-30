Прямой эфир

Лучшие в своём деле – в Московском районе торжественно открыли Доску почёта

30 апреля 2025 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Московском районе торжественно открыли Доску почета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В списке – 18 организаций. Это крупные производители техники, медицинских препаратов, косметики, объекты здравоохранения и образования. Есть предприятия, которые выпускают импортозамещающую продукцию. Все они вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие не только района, но и столицы.

Лучшие в своём деле – в Московском районе торжественно открыли Доску почёта-2

Анатолий Акоченок, ООО «Техдетальсервис»:
Оказаться на Доске почета – это достижение, это успех любого человека, любой компании и даже страны в целом. Наш очередной рубеж, который мы сегодня достигли, говорит о том, что мы здесь находимся.

Лучшие в своём деле – в Московском районе торжественно открыли Доску почёта-4

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Все показатели, доведенные Мингорисполкомом на текущий год, выполнены, поэтому гордимся тем, что мы занесены на Доску почета администрации Московского района.

Лучшие в своём деле – в Московском районе торжественно открыли Доску почёта-6

Сергей Рубанов, глава администрации Московского района:
Все предприятия стараются выполнять доведенный показатель, но не только выполнять, а перевыполнять. И сегодня первый квартал текущего года показывает то, что мы готовы к концу года выйти на все доведенные наши показатели.

Московский – один из самых крупных районов столицы. В нем расположены десятки тысяч субъектов хозяйствования. Второй год подряд он становится лучшим в Минске по социально-экономическим показателям. Розничный товарооборот предприятий района за 2024 год составил свыше 7 миллиардов рублей, а оптовый более 9. И сегодня Московский район занесен на Республиканскую доску Почета – он занял первое место среди районов в нашей стране.

# Предприятия Беларуси # Сергей Рубанов # Максим Белоус

Другие новости рубрики

Все новости
Гигин: великая культура – это часть души народа, это то, что передается, и уничтожить её невозможно
30 апреля 2025 19:05

Гигин: великая культура – это часть души народа, это то, что передается, и уничтожить её невозможно

Лукашенко: «Нам многое обещают – скоро узнаете». Собрали главные тезисы Президента с форума в Волгограде
30 апреля 2025 18:50

Лукашенко: «Нам многое обещают – скоро узнаете». Собрали главные тезисы Президента с форума в Волгограде

Наталья Кочанова встретилась с коллективом Верхнедвинского маслосырзавода
30 апреля 2025 18:10

Наталья Кочанова встретилась с коллективом Верхнедвинского маслосырзавода