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В Осаке загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы

18 августа 2025 11:01
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Как минимум два человека погибли, еще семеро пострадали при сильном пожаре, в многоэтажном жилом доме в центре Осаки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Осаке загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы-2

Огонь вспыхнул на первом этаже и быстро стал распространяться, захватив два соседних здания. Все произошло утром в час пик в торговом квартале японского города, где находится множество магазинов и ресторанов. Для борьбы с пламенем были задействованы более 50 единиц техники и вертолет. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось более четырех часов. Сейчас эксперты осматривают завалы и выясняют причины пожара. 

# Япония # Пожар

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