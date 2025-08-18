В Осаке загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы

Как минимум два человека погибли, еще семеро пострадали при сильном пожаре, в многоэтажном жилом доме в центре Осаки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул на первом этаже и быстро стал распространяться, захватив два соседних здания. Все произошло утром в час пик в торговом квартале японского города, где находится множество магазинов и ресторанов. Для борьбы с пламенем были задействованы более 50 единиц техники и вертолет. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось более четырех часов. Сейчас эксперты осматривают завалы и выясняют причины пожара.