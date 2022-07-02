Мурал с героями войны и экотропа с зонами для пикника появились в Московском районе Минска

Новости Беларуси. В живописном месте по проспекту Газеты «Звязда» появился арт-объект со священными словами «Помним! Чтим! Гордимся!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его открытие приурочено ко Дню Независимости Беларуси.

На мурале изображены герои Великой Отечественной войны. С особым уважением к церемонии его открытия отнеслись все гости события нерайонного масштаба. Площадка возле нового арт-объекта в микрорайоне Юго-Запад должна стать любимым местом отдыха детей и взрослых.

Наталия Рощина, директор УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Мы решили сделать, преобразив техническое сооружение (это наше ЦТП) в мурал, в арт-объект, который увековечит память погибших героев. И конечно, мы этот объект приурочили ко Дню Независимости Республики Беларусь, ко дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков для того, чтобы увековечить память погибших героев.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Как мы сохраним память сегодня, такой будет наша страна завтра. И о том, что мы помним, кто освободил нашу страну, кто ее сделал такой мирной и красивой, и то, что мы этим гордимся, должны знать все жители микрорайона.

2 июля в Московском районе открыли новую экотропу протяженностью 800 метров. Для отдыха посетителей вдоль нее установлены скамейки, есть зона пикника – беседка с очагом для барбекю, обзорная площадка, также воркаут-зона.

Сергей Рубанов, первый заместитель главы администрации Московского района:

Администрация Московского района в преддверии праздника ко Дню Независимости 3 июля решила сделать один из подарков – это зона отдыха, которая располагается у нас на Семашко. Перед тем как начать старт этой площадки, провели диалог с населением, где услышали мнения, желания, как должна быть обустроена эта площадка. Сегодня мы видим, что здесь она разделена на три зоны: это детская зона, где установлено детское игровое оборудование; это спортивная зона, где мы сделали площадку футбольную, площадки бадминтонные; и это зона отдыха.