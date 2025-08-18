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Дедков и Петрушко завоевали серебро на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

18 августа 2025 11:19
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Александр Дедков и Павел Петрушко завоевали серебро на 11 этапе чемпионата России по пляжному волейболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусы легко пробились в финал, оставив позади многих титулованных соперников. Однако в главном поединке сильнее оказались хозяева соревнований Олег Стояновский и Илья Лешуков. Наши парни сопротивлялись активно и даже смогли забрать первый сет. Увы, развить успех не получилось. Поражение 1:2. Вторая позиция в итоговом протоколе – лучший результат в текущем сезоне. Ранее волейболисты «Минска» дважды спорили за бронзу, но проигрывали.

# Волейбол

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