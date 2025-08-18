Прямой эфир

Создал атмосферный музей во дворике родительского дома. Пообщались с белорусским коллекционером

18 августа 2025 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Создал атмосферный музей во дворике родительского дома. Пообщались с белорусским коллекционером -1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Сегодня мы подарим ключ в прошлое и отправимся в самобытный музей в городском поселке Кривичи, который создал энтузиаст Евгений Клус.

Знакомьтесь, мастер – золотые руки, страстный коллекционер, любимый отец и дедушка, абсолютно заряженный человек. Евгений Алексеевич уже сам как достопримечательность Мядельского района. Рядом с ним все туристы наполняются позитивом и знакомятся с жизнью наших предков.

Создал атмосферный музей во дворике родительского дома. Пообщались с белорусским коллекционером -3

Евгений Клус, коллекционер:
Вот смотрите, как произошла эволюция обуви. Мастера делали сначала, чтобы пошить обувь, колодку. Ведь у каждого был свой подъем ноги. Люди берегли обувь. В церковь, в костел ходили. Перед населенным пунктом только надевали.

Понадобилось 40 лет, чтобы создать атмосферный музей во дворике родительского дома. Поклонник старины работал землеустроителем, а когда вышел на пенсию, решил представить свое детище в лучшем свете.

Подробности в видео.

# Музеи # Анастасия Макеева # Коллекционирование # Хобби

Другие новости рубрики

Все новости
Летучая мышь устроила переполох в квартире в Пуховичском районе
18 августа 2025 10:47

Летучая мышь устроила переполох в квартире в Пуховичском районе

МАРТ: реальные доходы населения Беларуси увеличились на 10,2 % по сравнению с 2024-м
18 августа 2025 10:44

МАРТ: реальные доходы населения Беларуси увеличились на 10,2 % по сравнению с 2024-м

Лукашенко представлен проект указа по финансовому оздоровлению «АМКОДОРа»
18 августа 2025 10:39

Лукашенко представлен проект указа по финансовому оздоровлению «АМКОДОРа»