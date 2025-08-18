Создал атмосферный музей во дворике родительского дома. Пообщались с белорусским коллекционером

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня мы подарим ключ в прошлое и отправимся в самобытный музей в городском поселке Кривичи, который создал энтузиаст Евгений Клус.

Знакомьтесь, мастер – золотые руки, страстный коллекционер, любимый отец и дедушка, абсолютно заряженный человек. Евгений Алексеевич уже сам как достопримечательность Мядельского района. Рядом с ним все туристы наполняются позитивом и знакомятся с жизнью наших предков.