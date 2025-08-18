Создал атмосферный музей во дворике родительского дома. Пообщались с белорусским коллекционером

Анастасия Макеева, корреспондент:
Сегодня мы подарим ключ в прошлое и отправимся в самобытный музей в городском поселке Кривичи, который создал энтузиаст Евгений Клус.
Знакомьтесь, мастер – золотые руки, страстный коллекционер, любимый отец и дедушка, абсолютно заряженный человек. Евгений Алексеевич уже сам как достопримечательность Мядельского района. Рядом с ним все туристы наполняются позитивом и знакомятся с жизнью наших предков.
Евгений Клус, коллекционер:
Вот смотрите, как произошла эволюция обуви. Мастера делали сначала, чтобы пошить обувь, колодку. Ведь у каждого был свой подъем ноги. Люди берегли обувь. В церковь, в костел ходили. Перед населенным пунктом только надевали.
Понадобилось 40 лет, чтобы создать атмосферный музей во дворике родительского дома. Поклонник старины работал землеустроителем, а когда вышел на пенсию, решил представить свое детище в лучшем свете.
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