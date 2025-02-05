От озеленения до благоустройства – в Минске реализуют 14 гражданских инициатив

Реконструкция мемориального знака в честь 75-летия Победы в Партизанском районе, обновление площадок для баскетбола и обустройство велогаражей. В Минске реализуют 14 гражданских инициатив, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чтобы выбрать самые актуальные, была организована конкурсная комиссия. Большинство проектов направлены на создание дополнительных условий для детей на дворовых территориях. Это модернизация и обновление площадок. Реализацию проектов планируют завершить до 1 сентября.

Анжелика Пузанкова, специалист, курирующий работу Мирошниченковского окружного совета ТОС № 49: Рассматриваются вопросы по спортивным площадкам, по благоустройству дворовой территории. То есть это и велопарковки, и участие в озеленении и благоустройстве совместными усилиями.

Сергей Рубанов, первый заместитель главы администрации Московского района:

Две гражданские инициативы: проспект Правды, 59 и Дзержинского, 11, где уже общими силами в рамках гражданской инициативы будем проводить субботники, мероприятия по наведению порядка, активно у нас будет участвовать и молодежь, БРСМ, которые также изъявили желание развивать эти территории. И уже совместными силами будем приводить и делать такой масштабный проект.

Отметим, 10 % от общей стоимости проекта – долевое участие граждан. Остальное финансирование осуществляется из бюджета. Инициативы, не прошедшие конкурс, также в будущем могут получить поддержку.