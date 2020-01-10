В 2020-м в Минске планируют сделать капремонт более чем в 300 жилых домах

Новости Беларуси. Масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов в столице продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов в столице продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2020-м в эксплуатацию планируют ввести более 300 жилых домов. А это, к слову, 1,5 миллиона квадратных метров. Сам капитальный ремонт проходит в несколько этапов. Это ремонт фасадов и замена кровли, лифтов и инженерного оборудования.
Сергей Рубанов, главный инженер Минского городского жилищного хозяйства:
Уже начаты порядка 90 объектов, где выбраны подрядные организации. Также вплотную ведется работа про выходу проектно-сметной документации. Часть находится на экспертизе, честь разрабатывается.
Капитальный ремонт включает в себя нормативный срок от трех до шести месяцев. Зависит от количества работ, выполняемых в этом доме, и от самого строения жилого дома.
На этом капитальный ремонт не завершается. Сейчас в районах активно разрабатывается перспективная программа модернизации жилья на ближайшие 5 лет.