Новости по тегу #Сергей Набешко

Участие принимают более 250 представителей 15 стран. Основной партнер – Россия.
Впервые Минская область принимает Форум регионов и является стороной, отвечающей за мероприятие.
Для стимулирования бизнеса внедряются новые меры господдержки. Например, гарантированный сбыт товаров крупнейшим промышленным предприятиям, удешевление кредитов и лизинговые программы.
БелТПП активно содействует белорусским компаниям по выходу на экспорт. В ее календаре ежегодно около 50 выставок.
В Минске насчитывается более 110 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Промышленное производство столицы занимает 30 % в показателях страны.
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