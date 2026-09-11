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Новости по тегу #Сергей Набешко

В Минске открылся Международный экономический форум сотрудничества
11 сентября 2026 08:24

В Минске открылся Международный экономический форум сотрудничества

Чем будет отличаться XIII Форум регионов Беларуси и России – рассказал гендиректор Минского отделения БелТПП
15 июня 2026 17:26

Чем будет отличаться XIII Форум регионов Беларуси и России – рассказал гендиректор Минского отделения БелТПП

Ставка на импортозамещение! В Мингорисполкоме обсудили поддержку малого и среднего бизнеса
13 октября 2025 18:05

Ставка на импортозамещение! В Мингорисполкоме обсудили поддержку малого и среднего бизнеса

Около 50 выставок – как белорусские производители представлены на международной арене
21 июля 2025 14:57

Около 50 выставок – как белорусские производители представлены на международной арене

«Предприниматели – драйвер экономики»! В Мингорисполкоме обсудили вопросы развития бизнеса
03 июня 2025 19:01

«Предприниматели – драйвер экономики»! В Мингорисполкоме обсудили вопросы развития бизнеса

Насколько частный бизнес в Беларуси заинтересован в получении знака качества?
19 января 2024 13:49

Насколько частный бизнес в Беларуси заинтересован в получении знака качества?

«Продвигать белорусский бренд». Как республика представлена на международных выставках?
17 января 2024 15:21

«Продвигать белорусский бренд». Как республика представлена на международных выставках?

Мировые рекорды и бронь белорусских санаториев онлайн. Узнали, чем удивляла улица Дружбы в Уфе
10 июля 2023 13:46

Мировые рекорды и бронь белорусских санаториев онлайн. Узнали, чем удивляла улица Дружбы в Уфе

«Увидели, что есть прозрачный телевизор, и абсолютно удивлялись». Вот какие белорусские продукты поразили Башкирию
10 июля 2023 13:14

«Увидели, что есть прозрачный телевизор, и абсолютно удивлялись». Вот какие белорусские продукты поразили Башкирию

Какое настроение было у участников юбилейного Форума регионов? Узнали из первых уст
10 июля 2023 13:07

Какое настроение было у участников юбилейного Форума регионов? Узнали из первых уст

«Не так страшен волк, как он нам кажется». Что происходит с Беларусью во время санкций?
21 декабря 2022 11:45

«Не так страшен волк, как он нам кажется». Что происходит с Беларусью во время санкций?

Как работают белорусские предприятия и бизнес в условиях санкций? Рассказали эксперты
20 декабря 2022 18:33

Как работают белорусские предприятия и бизнес в условиях санкций? Рассказали эксперты