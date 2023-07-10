Мировые рекорды и бронь белорусских санаториев онлайн. Узнали, чем удивляла улица Дружбы в Уфе

Событие, которое совершило существенный прорыв в развитии сотрудничества Беларуси и России, – X юбилейный Форум регионов. Это делегация 58 регионов России и всех областей Беларуси и подписание более 100 документов о сотрудничестве разного уровня. Площадка союзных переговоров – почти 7 000 квадратных метров. Сумма сделок может достичь рекордных 1,5 миллиарда долларов. Регионы стали драйверами взаимной торговли и кооперации Беларуси и России. Курируют форум лично президенты. Итоги форума подвели в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Говорим о том, что там широкий спектр интересов был представлен, от агропромышленной техники до туризма. Наверняка, интересовались люди, как приехать в Минск и уже здесь непосредственно попробовать все те продукты, которые вы предлагали и давали продегустировать, и, возможно, даже не по одной порции, как вы говорили, что приготовлено было очень много. Интересуются ли поездками, в том числе в Минск, жители Уфы?

Дмитрий Куприянюк, директор коммунального сервисного унитарного предприятия «Отель «Европа»:

Интерес, могу сказать, колоссальный, и даже есть уже результат. При мне лично, я помогал, мы онлайн бронировали наши санатории прямо на улице Дружбы, потому что люди когда подходили, мы начинали рассказывать про наши отели, про Беларусь, про Беловежскую пущу. Ну и очень часто, конечно, знак качества – это наши здравницы, наши санатории. И очень многие говорят: а какие лучшие? Вот мы начинали советовать, и люди прямо на улице бронировали санаторий. Мы рассказывали про отели. Спрос колоссальный. Очень многие настолько открыты. Мы и с главой Башкирии говорили, что надо увеличивать прямые рейсы – не только по вторникам, а еще потому, что есть огромный спрос, самолеты улетают абсолютно полные. Что я отметил больше всего, ярче всего. Как только я ступил на башкирскую землю, каждый второй мне лично сказал в лицо: поблагодарите вашего Президента. Это настолько было искренне, душевно, это не протокол, это не официальная встреча, это просто на улице Дружбы. Это, наверное, самое яркое впечатление, которое останется надолго в памяти.

Екатерина Забенько:

Улица Дружбы наделала немало шума, была максимально популярна. Я думаю, что в Уфе захотят придать ей официальный статус, закрепить, забронировать прочно, закрепить за белорусами и ожидать как минимум раз в год. Что там было представлено, как она была оформлена и в чем был интерес? Дмитрий Куприянюк:

Стилистика, орнаменты, очень много символики. Буквально в каждом километре народная музыка, народные гулянья, всех угощали, не пропускали. То есть пройти просто по каким-то вопросам было невозможно. Тебя обязательно встречали как самых дорогих, родных гостей. Екатерина Забенько:

Прекрасный проект. Давайте улицу Дружбы во все российские регионы. Почему нет? Мне кажется, что это будет пользоваться спросом.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы в рамках обсуждения говорили о взаимодействии городов-побратимов. Это целое направление, целое движение, которое может быть реализовано. И в рамках этого проекта надо вернуться к той хорошей практике, когда в городах улицы называли городами-побратимыми, когда называли именами героев Великой Отечественной войны или деятелей культуры и искусства городов-побратимов. Мы должны к этому возвращаться. Мы должны воспитывать наших детей, чтобы они знали свою историю, своих дедов, прадедов, которые жили в одной большой общей семье под названием Советский Союз. Поэтому улица Дружбы – было бы прекрасно, чтобы в каждом городе, в каждом регионе такая улица появилась, потому что дружба – это действительно многое для нас, для славян, да и не только для славян.