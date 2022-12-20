Как работают белорусские предприятия и бизнес в условиях санкций? Рассказали эксперты
Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке.
Екатерина Забенько, СТВ:
Как сработал Минск по социально-экономическому развитию. Президент сказал: дайте экономику, все остальное сделаю сам. Дали ли мы ту самую экономику?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Конечно же, мы выполняем указания главы государства. Минск сработал из четырех показателей по двум на 100 %, а по остальным не доработали, но это говорит о том, что есть над чем работать, куда двигаться. Показатели основные мы выдержали. У нас очень хорошие показатели по росту объема производства в промышленных предприятиях. Столица, где у нас находятся основные промышленные бренды, наша гордость… Они нас не подвели, они показали 119 % темпа роста по объему производства.
Мы неплохо сработали в части выполнения показателя по заработной плате. Это говорит, что наше социальное обеспечение как было, так и есть. Мы поддерживаем наших работников. Также есть где расти в части инвестиционного развития. Да, был немножко перекос, учитывая санкционное давление, новые вводные с февраля 2022 года, поэтому был такой период, когда мы восстанавливались и отрабатывали новые пути решения, но мы их видим. Мы видим, что приходят новые инвесторы, у нас заявлены новые инвестиционные проекты, поэтому следующий год, мы предполагаем, будет более продуктивный в части инвестиций, чем 2022-й.
Екатерина Забенько:
В условиях санкций мы работаем не первый год. Уже так к ним привыкли, что по многим показателям они нам даже помогают выйти в плюс. Все мы это прекрасно знаем. Каким стал этот год: благодаря или все-таки вопреки?
Надежда Лазаревич:
И благодаря, и вопреки. Благодаря нашим людям, благодаря четкому пониманию, что ценнее нашей страны для нас ничего нет, что нужно очень внимательно слушать указания главы государства и их четко выполнять. И вопреки всем домыслам, альтернативным веяниям, которые у нас были постоянно и сейчас есть в соцсетях. Вопреки информационному давлению, вопреки всем тем угрозам, которые у нас есть. Что говорить, они и сейчас происходят. Поэтому и благодаря, и вопреки Минск работает, выполняет поставленные задачи. Я уверена, что в рамках нашей страны мы тоже чувствуем себя на должном уровне.
Екатерина Забенько:
Да, санкции сделали нас сильнее, открыли новые ниши и возможности для нас. Кстати, считали, сколько уже этих пакетов санкций?
Надежда Лазаревич:
Лично я не считала. Я вижу по предприятиям. Конечно, у нас на данный момент нет ни одного предприятия, которое бы не задействовал этот пакет санкций. Если не напрямую, то косвенно. От банковой сферы до промышленной, до сферы услуг мы в санкциях, мы это понимаем, но мы научились с этим жить, мы научились с этим работать.
Екатерина Забенько:
Как бизнес? Прочно стоит на ногах в связи с санкциями в том числе?
Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Белорусская торгово-промышленная палата – это бизнес-ассоциация, которая очень тесно взаимодействует с белорусским бизнесом в различных сферах деятельности, которая имеет возможности контактировать и выстраивать коммуникацию с зарубежными партнерами в лице подобных структур промышленных палат. Конечно, у нас есть важные полномочия со стороны государства, при этом мы выстроили системную работу по всей республике, чтобы всегда быть в курсе внешних экономических событий.
С санкциями мы столкнулись в 2020 году, когда появились единичные примеры данных ситуаций. Надо сказать, что мы точно отрабатывали. Очень спокойно мы к этому отнеслись. Понимаем, что всегда должен быть выход, что любой бизнес настроен на позитив. Поэтому, когда в марте 2022 года многократно увеличилось количество обращений наших предприятий, мы систематизировали эту работу.
Сергей Набешко:
В первую очередь мы для себя определили приоритетную с точки зрения того, что мы должны оказать информационное сопровождение, консультационную поддержку и правовое обеспечение уже действующих контрактов. Мы создали на своей платформе отдельный сайт, который называется «Proбизнес в условиях санкций». На сегодня он состоит из 16 разделов, где мы аккумулировали все пакеты с пакетами в первую очередь, также отдельно обозначили меры поддержки экспорта, которые предусмотрены государством, а также над государственными органами (в частности Евразийской экономической комиссии) в целях белорусского бизнеса. Еще обозначили в отдельный блок те нормативные документы, которые приняты нашим государством, скажем так, в противодействие, может быть, в поддержку белорусских предприятий в непростых условиях. Самое важное, что мы обратили внимание, что, к сожалению, проблемы, с которыми сталкивался белорусский бизнес на первоначальном этапе, были связаны в большей степени с теми ошибками, которые допускались в рамках договора. Немножко невнимательная работа, которая привела к стабильной ситуации, отвлекла от особенных пунктов, которые обязаны содержаться в данных документах.
Здесь мы, конечно, усилили наше взаимодействие с бизнесом. Здесь мы очень четко привлекли наше юридическое управление, которое оказывает необходимую поддержку. Вплоть до того, какое право должно применяться в рамках договора, как правильно формулировать предмет договора, а также все особенности, которые связаны с белорусским законодательством. Наш первый вызов в Мингорисполком как раз был связан с коллективным обращением от одной ассоциации.
Надежда Лазаревич:
С непониманием, как правильно с этим работать, что необходимо делать. Я скажу в поддержку, что как раз благодаря санкциям мы стали больше работать с торгово-промышленной палатой. В более тесной связке.
Екатерина Забенько:
Все чаще звучит «благодаря санкциям».
Надежда Лазаревич:
Да. Конечно, когда мы услышали эти вопросы, потому что мы с бизнес-сообществом стараемся хотя бы раз в месяц провести открытые диалоги, услышать, что их беспокоит, потому что это основной удельный вес налогов в Минске, нам бы хотелось, чтобы наш город так же развивался, с таким же поступлением налогов, потому что мы сейчас чувствуем себя уверенно в части поступления. И этот показатель мы выполняем постоянно, даже перевыполняем. Поэтому, конечно же, когда возник этот вопрос, мы обратились в Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, провели не одну встречу с бизнесом. Ответили сначала на общем формате, провели даже информационный форум, который был одним из ответвлений форума. Именно юридическая грамотность с учетом работы санкций. Конечно же, с субъектами хозяйствования тоже отрабатываем. До сих пор отрабатываем. Всем непросто. Однозначно. Но надо поблагодарить наш бизнес, что они повели себя очень корректно, очень сдержано. Не было каких-то массовых вбросов, что мы не сможем развиваться. Все перестроились. Кто-то дольше, кто-то быстрее. Все очень правильно себя повели.
Екатерина Забенько:
Большая часть предприятий работает в прежнем режиме?
Надежда Лазаревич:
Большая часть предприятий, что касается промышленного сектора (легкой промышленности, тяжелой промышленности), приросли в объеме производства в разы, учитывая санкции, дополнительные санкции, которые введены в Российскую Федерацию, хочу сказать, что у нас сейчас всплеск заказов. Многие предприятия перешли на трехсменный режим работы, чтобы только выполнить заказы.
Екатерина Забенько:
Что касается международного сотрудничества, еще недавно оно активно развивалось. Даже с теми странами, которые мы сейчас называем недружественными. Многое ли мы потеряли от этого или наше новое направление на Восток все нам компенсирует? Понятно, Россия остается нашим главным партнером, тем не менее мы все равно расширяемся, все равно захватываем эти рынки.
Сергей Набешко:
Рано или поздно бизнес находит вариант. Он заинтересован, чтобы наша страна, наша экономика, у нас социально ориентированная модель экономики, которая в первую очередь рассчитана на благосостояние граждан, и мы заинтересованы, чтобы здесь были и налоги, и производство, и развитие технологий промышленности. Поэтому я убежден, что с точки зрения утраты рынков… Это, скорее всего, временное отступление, потому что мы видим со стороны торгово-промышленной палаты, что многие еврейские страны сейчас сами стремятся к нам. Мы убеждены, что рынки не потеряны, может быть, на время мы оттуда ушли. Есть более маржинальные, есть более высокодоходные рынки, где мы сокращаем логистику, можем нарастить свое присутствие. Но мы всегда готовы вернуться туда, где нас ждут, где знают белорусскую продукцию, где знают наше качество и готовы с нами сотрудничать.
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