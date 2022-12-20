Как работают белорусские предприятия и бизнес в условиях санкций? Рассказали эксперты

Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке. Екатерина Забенько, СТВ:

Как сработал Минск по социально-экономическому развитию. Президент сказал: дайте экономику, все остальное сделаю сам. Дали ли мы ту самую экономику?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Конечно же, мы выполняем указания главы государства. Минск сработал из четырех показателей по двум на 100 %, а по остальным не доработали, но это говорит о том, что есть над чем работать, куда двигаться. Показатели основные мы выдержали. У нас очень хорошие показатели по росту объема производства в промышленных предприятиях. Столица, где у нас находятся основные промышленные бренды, наша гордость… Они нас не подвели, они показали 119 % темпа роста по объему производства. Мы неплохо сработали в части выполнения показателя по заработной плате. Это говорит, что наше социальное обеспечение как было, так и есть. Мы поддерживаем наших работников. Также есть где расти в части инвестиционного развития. Да, был немножко перекос, учитывая санкционное давление, новые вводные с февраля 2022 года, поэтому был такой период, когда мы восстанавливались и отрабатывали новые пути решения, но мы их видим. Мы видим, что приходят новые инвесторы, у нас заявлены новые инвестиционные проекты, поэтому следующий год, мы предполагаем, будет более продуктивный в части инвестиций, чем 2022-й. Екатерина Забенько:

В условиях санкций мы работаем не первый год. Уже так к ним привыкли, что по многим показателям они нам даже помогают выйти в плюс. Все мы это прекрасно знаем. Каким стал этот год: благодаря или все-таки вопреки? Надежда Лазаревич:

И благодаря, и вопреки. Благодаря нашим людям, благодаря четкому пониманию, что ценнее нашей страны для нас ничего нет, что нужно очень внимательно слушать указания главы государства и их четко выполнять. И вопреки всем домыслам, альтернативным веяниям, которые у нас были постоянно и сейчас есть в соцсетях. Вопреки информационному давлению, вопреки всем тем угрозам, которые у нас есть. Что говорить, они и сейчас происходят. Поэтому и благодаря, и вопреки Минск работает, выполняет поставленные задачи. Я уверена, что в рамках нашей страны мы тоже чувствуем себя на должном уровне. Екатерина Забенько:

Да, санкции сделали нас сильнее, открыли новые ниши и возможности для нас. Кстати, считали, сколько уже этих пакетов санкций? Надежда Лазаревич:

Лично я не считала. Я вижу по предприятиям. Конечно, у нас на данный момент нет ни одного предприятия, которое бы не задействовал этот пакет санкций. Если не напрямую, то косвенно. От банковой сферы до промышленной, до сферы услуг мы в санкциях, мы это понимаем, но мы научились с этим жить, мы научились с этим работать. Екатерина Забенько:

Как бизнес? Прочно стоит на ногах в связи с санкциями в том числе?

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Белорусская торгово-промышленная палата – это бизнес-ассоциация, которая очень тесно взаимодействует с белорусским бизнесом в различных сферах деятельности, которая имеет возможности контактировать и выстраивать коммуникацию с зарубежными партнерами в лице подобных структур промышленных палат. Конечно, у нас есть важные полномочия со стороны государства, при этом мы выстроили системную работу по всей республике, чтобы всегда быть в курсе внешних экономических событий. С санкциями мы столкнулись в 2020 году, когда появились единичные примеры данных ситуаций. Надо сказать, что мы точно отрабатывали. Очень спокойно мы к этому отнеслись. Понимаем, что всегда должен быть выход, что любой бизнес настроен на позитив. Поэтому, когда в марте 2022 года многократно увеличилось количество обращений наших предприятий, мы систематизировали эту работу.

Сергей Набешко:

В первую очередь мы для себя определили приоритетную с точки зрения того, что мы должны оказать информационное сопровождение, консультационную поддержку и правовое обеспечение уже действующих контрактов. Мы создали на своей платформе отдельный сайт, который называется «Proбизнес в условиях санкций». На сегодня он состоит из 16 разделов, где мы аккумулировали все пакеты с пакетами в первую очередь, также отдельно обозначили меры поддержки экспорта, которые предусмотрены государством, а также над государственными органами (в частности Евразийской экономической комиссии) в целях белорусского бизнеса. Еще обозначили в отдельный блок те нормативные документы, которые приняты нашим государством, скажем так, в противодействие, может быть, в поддержку белорусских предприятий в непростых условиях. Самое важное, что мы обратили внимание, что, к сожалению, проблемы, с которыми сталкивался белорусский бизнес на первоначальном этапе, были связаны в большей степени с теми ошибками, которые допускались в рамках договора. Немножко невнимательная работа, которая привела к стабильной ситуации, отвлекла от особенных пунктов, которые обязаны содержаться в данных документах. Здесь мы, конечно, усилили наше взаимодействие с бизнесом. Здесь мы очень четко привлекли наше юридическое управление, которое оказывает необходимую поддержку. Вплоть до того, какое право должно применяться в рамках договора, как правильно формулировать предмет договора, а также все особенности, которые связаны с белорусским законодательством. Наш первый вызов в Мингорисполком как раз был связан с коллективным обращением от одной ассоциации.

Надежда Лазаревич:

С непониманием, как правильно с этим работать, что необходимо делать. Я скажу в поддержку, что как раз благодаря санкциям мы стали больше работать с торгово-промышленной палатой. В более тесной связке. Екатерина Забенько:

Все чаще звучит «благодаря санкциям». Надежда Лазаревич:

Да. Конечно, когда мы услышали эти вопросы, потому что мы с бизнес-сообществом стараемся хотя бы раз в месяц провести открытые диалоги, услышать, что их беспокоит, потому что это основной удельный вес налогов в Минске, нам бы хотелось, чтобы наш город так же развивался, с таким же поступлением налогов, потому что мы сейчас чувствуем себя уверенно в части поступления. И этот показатель мы выполняем постоянно, даже перевыполняем. Поэтому, конечно же, когда возник этот вопрос, мы обратились в Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, провели не одну встречу с бизнесом. Ответили сначала на общем формате, провели даже информационный форум, который был одним из ответвлений форума. Именно юридическая грамотность с учетом работы санкций. Конечно же, с субъектами хозяйствования тоже отрабатываем. До сих пор отрабатываем. Всем непросто. Однозначно. Но надо поблагодарить наш бизнес, что они повели себя очень корректно, очень сдержано. Не было каких-то массовых вбросов, что мы не сможем развиваться. Все перестроились. Кто-то дольше, кто-то быстрее. Все очень правильно себя повели. Екатерина Забенько:

Большая часть предприятий работает в прежнем режиме?