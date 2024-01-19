Насколько частный бизнес в Беларуси заинтересован в получении знака качества?

Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Как вы думаете, частный бизнес также активно подключится? Все-таки он не такой контролируемый, как государственный, для того чтобы тоже подключиться к Году качества и улучшить свои показатели. Что для них будет знак качества – для частного бизнеса?
Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Я думаю, что он не просто подключится, он заинтересованно будет в этом участвовать. Потому что знак качества – это в первую очередь сигнал потребителю. Производитель заинтересован в том, чтобы его продукция пользовалась спросом, чтобы у нее были постоянные покупатели, и чтобы у него увеличилась выручка, экономическая составляющая его деятельности. Знак качества – это четкий сигнал потребителю о том, что эта продукция наивысшего качества.
То, что мы сегодня на каждой выставке используем бренд «Made in Belarus», очень важно, потому что белорусскую продукцию знают везде. То, что сейчас тенденция в Российской Федерации, кроме сетей белорусских продуктов, белорусской обуви создавать мультибрендовые центры промышленной продукции – это не просто тренд, это уже задача, которую поставил Чрезвычайный и Полномочный Посол. Это действительно направление, в котором мы видим перспективы и эффективность продаж. Поэтому знак качества в моем понимании – это помощь частному бизнесу.
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