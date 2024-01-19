Насколько частный бизнес в Беларуси заинтересован в получении знака качества?

Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Как вы думаете, частный бизнес также активно подключится? Все-таки он не такой контролируемый, как государственный, для того чтобы тоже подключиться к Году качества и улучшить свои показатели. Что для них будет знак качества – для частного бизнеса?