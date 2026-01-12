В Беларуси подвели итоги масштабных экологических наблюдений за 2025 год

В Беларуси экологическим вопросам уделяют большое внимание. И это дает свои плоды. Так, лидерами по чистоте воздуха в стране, по данным за прошедший год, стали Солигорск, Барановичи, Орша и Бобруйск. Там нарушений гигиенических норм не выявлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили в Республиканском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подводя итоги масштабных наблюдений за 2025-й. Мониторинг атмосферного воздуха в стране ведется в 87 пунктах наблюдений. Особое внимание к 26 промышленным городам. Так, в Жлобине зафиксировано снижение концентрации пыли.

Елена Мельник, начальник службы экологической информации Белгидромета:

Согласно предварительной оценке результатов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха можно сделать вывод, что в большинстве промышленных городов у нас достаточно благополучная обстановка. Согласно рассчитанным значениям индекса качества атмосферного воздуха уровень загрязнения в основном характеризовался как очень хороший, хороший и умеренный. В 2026 году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Благодаря успешной системе контроля Беларуси удалось в кратчайшие сроки преодолеть последствия радиационной катастрофы. Уже сегодня видны результаты этой многолетней работы: значительные площади пострадавших земель возвращены к жизни.