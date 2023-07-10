Какое настроение было у участников юбилейного Форума регионов? Узнали из первых уст

Событие, которое совершило существенный прорыв в развитии сотрудничества Беларуси и России, – X юбилейный Форум регионов. Это делегация 58 регионов России и всех областей Беларуси и подписание более 100 документов о сотрудничестве разного уровня. Площадка союзных переговоров – почти 7 000 квадратных метров. Сумма сделок может достичь рекордных 1,5 миллиарда долларов. Регионы стали драйверами взаимной торговли и кооперации Беларуси и России. Курируют форум лично президенты. Итоги форума подвели в ток-шоу «Большой город» на СТВ. «Увидели, что есть прозрачный телевизор, и абсолютно удивлялись». Вот какие белорусские продукты поразили башкир – читайте далее. Екатерина Забенько, СТВ:

С видеообращением выступил наш Президент, сказав, что союз Беларуси и России не закрытый клуб и Форуму регионов нужно выходить за рамки Союзного государства и работать со всеми регионами, которые хотят с нами дружить и сотрудничать. Ощущалось ли это на самом форуме, какое настроение было у участников?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

В Уфе, в Башкирии действительно братья, потому что нас встречали с радостью, с большой любовью, и это чувствовалось, и все было пропитано теплыми дружескими отношениями. Это не только о Башкирии – всех регионах Российской Федерации, а их было более 58. И каждый хотел обязательно быть рядом с белорусами, подписать соглашения, оговорить те или иные вопросы. Конечно, гордость брала за свою страну, за своего Президента. И благодаря уважаемой Наталье Ивановне Кочановой наша делегация была представлена довольно широким пулом. Валентина Ивановна Матвиенко говорила, что белорусы к нам приехали и мы очень рады. Действительно чувствовалась искренность. Мы в очередной раз продемонстрировали всем нашим соседям, нашим друзьям, тем, кто против нас, что мы сильны как никогда и что Россия, Беларусь – это Союзное государство на очень долго, это на века. Екатерина Забенько:

Серьезная была и с нашей стороны делегация, и подготовка. Ну и встречали нас тоже на достойном уровне. Вы как человек, который непосредственно организовывал выставку и в целом мероприятие с белорусской стороны, в этом убедились. Кто посетил на высоком уровне, какие были отзывы?

Дмитрий Куприянюк, директор коммунального сервисного унитарного предприятия «Отель «Европа»:

Отзывы действительно потрясающие. Во-первых, соглашусь с коллегами, атмосфера великолепная. Это чувство единения, гордости, улыбки. Мне кажется, мы абсолютно едины. Негласный слоган был «Сила в единстве». Да, мы подчеркнули: даже те, кто проходили, и коллеги, и кураторы, и организаторы данного мероприятия с башкирской стороны, что мы схожи. Мы действительно похожи, потому что были организованы культурные программы, и когда выступали представители с белорусской стороны, мы привезли наши замечательные коллективы. Выступали коллективы Дворца культуры Минского автомобильного завода, замечательный коллектив ансамбля «Вербiца». Выступал коллектив «Белый птах» Минского тракторного завода. То есть они настолько были удивлены и поражены, что у нас сохранены дворцы культуры при больших гигантах промышленности, что там есть такие достойные коллективы. Но самое главное, что мы настолько близки, что, мне кажется, у нас вот этот культурный код, генетический код, он какой-то единый. И ключевой фактор, который мы отметили, в чем же мы все-таки близки друг к другу, – мы гостеприимны. Буквально в аэропорту, как только я спустился и открылись двери, встречали в национальных костюмах, сразу же предложили отведать кумыс. Конечно же, мы приехали в Уфу со своими продуктами.

Андрей Бугров:

Есть еще один момент, на котором хотел остановиться. Мы говорим о X юбилейном Форуме. И, конечно же, те прекрасные результаты, которых мы достигли за все эти 10 лет, – это результат работы верхних палат России и Беларуси. Конечно же, колоссальный личный вклад Натальи Ивановны Кочановой, Валентины Ивановны Матвиенко, потому что благодаря им решались вопросы просто в зале, когда руководители предприятия поднимались и говорили: есть проблема. Но для решения этой проблемы, согласно определенным законодательным нормам, требованиям, понадобится два или более лет. Российская сторона говорила, что мы готовы. И белорусская сторона говорит: мы готовы. И вопросы решались за полгода, то есть в разы быстрее. Чем быстрее решались вопросы, тем быстрее работала наша экономика. Поэтому вклад сенаторов Беларуси и Российской Федерации именно в развитие регионов, в развитие нашего Союзного государства, колоссальный. Именно благодаря Форуму России и Беларуси. Это действительно победный наш форум, 10-й. Мы это все оценили, обсудили и сделали соответствующий вывод.

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Когда проходила сама пленарная часть, желающих выступить было настолько много, что микрофон просто выключали. То есть был жесткий регламент, 5 минут, если ты не успел сформулировать, причем вне зависимости от твоей должности. Подход был одинаковый ко всем. Очень готовились и лишней информации не преподносили. Были сгруппированные, структурированные предложения, которые касались непосредственно наших сенаторов. И опять же, когда открывалась выставка в крытом павильоне, когда Валентина Ивановна, Наталья Ивановна обходили каждый павильон, каждую экспозицию, была возможность познакомиться в том числе и с туристическими возможностями. Стояла экспозиция «Управделами Президента», которая предлагала услуги и приглашала в нашу гостеприимную страну. Более 75 регионов Российской Федерации имеют с нами прямое денежное взаимоотношение. То есть хотя бы рубль какой-то прошел. Иногда проще работать через хабы, через Москву либо через какой-то другой регион, который распределяет дальше по всей структуре. Но наша задача – упростить эти цепочки, исключить лишние звенья и обеспечить максимально комфортные условия для наших предприятий. Андрей Бугров:

Но об этом же и говорил наш Президент, что Беларусь должна быть представлена в каждом регионе Российской Федерации. Сегодня мы можем гордиться, что действительно это практически так.