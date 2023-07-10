«Увидели, что есть прозрачный телевизор, и абсолютно удивлялись». Вот какие белорусские продукты поразили Башкирию

Событие, которое совершило существенный прорыв в развитии сотрудничества Беларуси и России, – X юбилейный Форум регионов. Это делегация 58 регионов России и всех областей Беларуси и подписание более 100 документов о сотрудничестве разного уровня. Площадка союзных переговоров – почти 7 000 квадратных метров. Сумма сделок может достичь рекордных 1,5 миллиарда долларов. Регионы стали драйверами взаимной торговли и кооперации Беларуси и России. Курируют форум лично президенты. Итоги форума подвели в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Что было предложено отведать жителям Башкирии?

Дмитрий Куприянюк, директор коммунального сервисного унитарного предприятия «Отель «Европа»:

У нас была выстроена палатка, приехали два шеф-повара, лучшие повара Республики Беларусь, которые на протяжении трех дней без остановок готовили национальные блюда для всех желающих. Это и драники, и мочанка, и наши белорусские были представлены сыры, и колбасные изделия – весь спектр. И я вам так скажу: очередь была настолько колоссальная, что, когда мы уже закрывались в 22:00, нас просили организаторы продлить. Екатерина Забенько:

Они не хотели вас отпускать? Мало было этой выставки, этого форума жителям, потому что для них наверняка это тоже стало праздником?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это не только праздник, это, во-первых, действительно широкий шаг. Екатерина Забенько:

Это возможность окунуться и в белорусскую культуру, и в белорусский бизнес, и промышленность. Андрей Бугров:

В том числе. Вы представляете, дружеская страна. Приезжает в период в Российской Федерации не совсем простой, эти дни были немного напряженные. Белорусы приезжают с хлебом, с солью, со своей культурой. Это был праздник для Уфы, праздник для всей республики. Екатерина Забенько:

Сергей Владимирович, говорим о том, что в Башкортостане очень хорошо знают белорусскую продукцию. Что в первую очередь интересует российский рынок, что бы они хотели у нас покупать? Может, список увеличился?

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

В мероприятиях Форума регионов России и Беларуси торгово-промышленная палата участвовала в двух основных секциях. В первую очередь это была, конечно, выставка. Выставка продукции народного хозяйства. Был организован выставочный павильон, где белорусская продукция была представлена на площади более чем 1 000 квадратных метров. Это наши традиционные Тракторный завод, Автомобильный завод, «Белкоммунмаш», «Амкодор». Те предприятия, которые действительно флагманы промышленности, не только белорусской, но и мировой. БМЗ, «Могилевлифтмаш». Широко была представлена линейка «Белгоспищепрома», легпрома, нефтихима, поэтому вся эта продукция имеет авторитет и вес и ярко была представлена в рамках выставки.

Что касается второго мероприятия, то на сегодня деловая часть всегда сопровождается проведением делового совета, который как раз таки с нашей стороны возглавляется первым заместителем председателя Мингорисполкома Надеждой Анатольевной Лазаревич. Она принимала участие в этом мероприятии. И были две очень, на мой взгляд, важные темы. Первая – это семейный бизнес. Это то направление, которое сегодня очень активно начинает развиваться в Российской Федерации. Это то направление, которому и мы хотим уделить большое внимание. И Надежда Анатольевна уже пригласила наших коллег в сентябре на форум в Минск, где в том числе мы рассмотрим эту секцию. И второе направление – это газомоторная техника. Отрадно, что наши флагманы готовы и производят такую продукцию. Екатерина Забенько:

Но деловой совет – это не только про «поговорить», что тоже немаловажно. Я так понимаю, что это конкретные решения, договоренности, связи. Сергей Набешко:

У нас была квота на участие в этом мероприятии, потому что очень насыщенная программа, очень много заинтересованных, и далеко не все желающие смогли попасть туда. 100 человек с двух сторон, включая представителей бизнеса и торгово-промышленных палат, и мы максимально лаконично выстроили эту программу, чтобы мы могли услышать перспективное развитие, какие-то особые практики, которые возможно внедрить в той или в другой стране, и приблизиться к решению, которое в дальнейшем будет реализовано нашими сенаторами.

Екатерина Забенько:

Дмитрий Михайлович отметил то, что удивляются в Уфе, что нам удалось сохранить наши дворцы культуры. Но ведь нам удалось сохранить в Беларуси легкую промышленность, и машиностроение, и высокотехнологичное производство. Не стало ли это фундаментом и взаимных отношений, и для развития Беларуси в том числе? Сергей Набешко:

Безусловно, в России создается много совместных предприятий. В рамках форума был открыт сервисный центр «Гомсельмаша» в Башкортастане. Мы с коллегами в преддверии этого мероприятия обсудили, насколько обыватель заинтересован в трикотаже, в легкой промышленности, которую они знают с детства.

Дмитрий Куприянюк:

Очень большой спрос был на белорусский трикотаж. У нас была первая леди Башкирии. Она приехала на второй день мероприятия. И сразу же с предложением, почему бы не организовать шоп-туры по Республике Беларусь, потому что, естественно, весь ассортимент мы не могли представить. У нас была и косметика, и одежда, и легкая промышленность. И наша палатка по задачам председателя Мингорисполкома Владимира Евгеньевича – он предложил очень уникальную концепцию. И мы назывались «Минск инновационный». Мы действительно удивляли. Хотелось бы отметить то, что мы представили стенд «Горизонта» и наши замечательные ноутбуки. Был колоссальный ажиотаж, потому что несколько раз у меня переспрашивали: сделан в Республике Беларусь? Я говорю: сделан в Республике Беларусь. И спрос был просто уникальный. Сергей Набешко:

Я хочу отметить, что я тоже присутствовал, когда посещали стенд и палатку Минска и увидели, что есть прозрачный телевизор. И абсолютно удивлялись. Неужели Республика Беларусь, город Минск уже выпускает такую технику, такое оборудование? Мы совершенно с гордостью и спокойно подтверждаем, что это так.

Екатерина Забенько:

Вообще, белорусская техника – это безусловный флагман, совместное производство уже договорились наладить в Башкортостане. Андрей Александрович, вы наверняка тоже наблюдали, как реагируют на белорусскую технику не только потенциальные партнеры, но и жители Башкортостана, которые, наверное, не видели на своих дорогах. Хотя бы возьмем наш трамвай инновационный. Сергей Набешко:

Люди просто сидели. То есть если по тракторам дети лазили, крутили руль, открывали двери, это было движение, динамика, то там просто сели в этот замечательный продукт. И мы уже говорили: выходите, выходите. И они говорили: нет, мы подождем, когда он все-таки поедет. Это абсолютно правда.