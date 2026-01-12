Сработали великолепно! Узнали, как белорусские энергетики готовились к циклону «Улли»

Юрий Шмаков, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:

Знаете, хочу вспомнить название одного доброго советского мультфильма «Падал прошлогодний снег». Вот его же в прошлом году не было, он выпал в этом году. Сразу и много.

Спасибо метеорологам, Белгидромету, что на этот раз мы заблаговременно получили достаточно точное и серьезное предупреждение. Сутки для энергетиков – это лайтовое время, мы подготовились. Но в первую очередь это не техническая была подготовка, а организационная. Поэтому заблаговременно был остановлен целый ряд мероприятий, которые могли бы привести к ослаблению электроснабжения наших населенных пунктов, городов, промышленных предприятий.



Люди, которые находились на работе, были предупреждены. Был сначала оранжевый уровень опасности, а это для нас уже время «Ч». А когда был объявлен красный, мы уже четко понимали, как нам нужно действовать. На этот раз сработали великолепно, вплоть до того, что мы заблаговременно в Гомельскую и Могилевскую область, еще ничего не случилось, еще только начали падать первые снежинки, чуть-чуть изменилась сила ветра. Мы приняли решение и направили 16 аварийно-восстановительных бригад. С учетом транспортного их времени в пути, они как раз приехали в самое необходимое время и помогли.

Что касается технических подробностей, когда мороз и ветер – в меньшей степени это влияет на саму линию электропередачи. Как такового обледенения не происходит, налипания снега не происходит. Здесь хуже, что ветер воздействует на деревья. Мы лесная республика, ломаются ветки, наброс на провода. Но это локальные, в меньшей степени опасные ситуации, с которыми необходимо было справиться.



Что было сложно нам? Это было на самом деле сложно. Много и сразу, как я и сказал, снега. А ведь линии электропередачи у нас не вдоль дорог. Они в лесу, они в полях. Нам туда нужно было добраться. И важно, чтобы не подвела наша высокопроходимая техника. И она не подвела. Хотя у нас есть фотографии, где человек, обычный электромонтер, пытается пройти к линии электропередачи. Снега примерно по пояс. Но справились. На этот раз все хорошо.