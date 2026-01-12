Барановский о циклоне «Улли»: это заслуга всех экстренных служб, что люди не прочувствовали чрезвычайной ситуации

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Я рад, что вы не почувствовали этого. И это заслуга всех экстренных служб, органов госуправления, местных органов власти, потому что обычные люди не прочувствовали этой серьезной нагрузки. На самом деле это была чрезвычайная ситуация.

Здесь сработало множество факторов. Во-первых, своевременная работа совместно с Белгидрометом. Вот мы сегодня как работаем? Белгидромет дает прогнозы на погоду, а специалисты МЧС в Республиканском центре управления реагирования на чрезвычайные ситуации при помощи специальных программных комплексов моделируют возможное развитие событий. После чего формируются рекомендации. И, что самое главное, то, что все увидели, это оповещение и предупреждение населения, СМС-сообщения, использование всех других информационных ресурсов, средства массовой информации подключились к этому. Но самый главный момент – это информирование всех заинтересованных, госорганов, госорганизации, экстренные службы, местные органы власти были заблаговременно не только предупреждены, но и был проработан механизм реагирования. Более того, подключилась комиссия по чрезвычайным ситуациям на уровне правительства, были приняты все необходимые организационные управленческие решения для того, чтобы страна была готова в первую очередь к подобным негативным последствиям природной стихии.

И именно поэтому, по сути, благодаря очень слаженной межведомственной работе, работе всех экстренных служб. Ведь не было ни одного пострадавшего, слава богу, после этой стихии. Благодаря информированию общественности, когда мы говорим о том, что есть определенная опасность, и говорим, как необходимо себя вести в этих опасностях, по совокупности это привело к тому, что общество приняло это испытание как какое-то обычное событие, не как чрезвычайное.