Около 50 выставок – как белорусские производители представлены на международной арене

Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Об этом не раз говорил наш Президент. Сегодня Беларусь сотрудничает со всей Россией – от Владивостока до Калининграда. Расстояние для нас – не помеха. Мы становимся ближе благодаря совместным мероприятиям, которые в течение года проходят практически в режиме нон-стоп.

О значимости белорусско-российских форумов, выставок, презентаций и взаимных визитов для активизации сотрудничества с братской страной, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Какое количество в целом мероприятий, вот выставок, в частности, с участием Беларуси, Минска в календаре международных выставок за год? В первую очередь Россия, но можно еще и мировые посчитать.