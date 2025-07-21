Около 50 выставок – как белорусские производители представлены на международной арене

Союзное государство существует благодаря крепким межрегиональным связям. Об этом не раз говорил наш Президент. Сегодня Беларусь сотрудничает со всей Россией – от Владивостока до Калининграда. Расстояние для нас – не помеха. Мы становимся ближе благодаря совместным мероприятиям, которые в течение года проходят практически в режиме нон-стоп.
О значимости белорусско-российских форумов, выставок, презентаций и взаимных визитов для активизации сотрудничества с братской страной, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Какое количество в целом мероприятий, вот выставок, в частности, с участием Беларуси, Минска в календаре международных выставок за год? В первую очередь Россия, но можно еще и мировые посчитать.
Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Выставочных мероприятий среднего и высокого уровня только в Москве более 500. Если мы говорим про Россию, Китай и другие страны, то это уже миллионы. На самом деле БелТПП – специализированная выставочная кампания, которая активно содействует нашим белорусским компаниям по выходу на экспорт. В ее календаре около 50 выставок. Вот то, что осталось буквально уже пять месяцев 2025 года – там больше 20 выставок. Причем это самые разные регионы. В Российской Федерации предполагается всего лишь две крупные выставки по здравоохранению и химии в Москве. Все остальное – это Китай, традиционно наш большой интерес, Африка, восточное направление. То есть там, где нашим предприятиям нужна реальная поддержка. Никто не ограничивает белорусского экспортера самостоятельно поехать на любую выставку.
Подробности в видео.