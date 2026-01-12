В Нью-Йорке более 10 тысяч медсестёр объявили забастовку

Эпидемия гриппа, которой охвачены некоторые штаты США, вызвала серьезные осложнения в социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Нью-Йорке более 10 тысяч медсестер объявили забастовку. На отчаянный шаг они пошли, чтобы показать властям, насколько больна система здравоохранения мегаполиса.

Протестующие медики требуют улучшения условий труда, снижения нагрузки, а также решения вопроса дефицита кадров и обеспечения безопасности на рабочем месте. В больницах участились случаи нападения на персонал пациентами в наркотическом или алкогольном опьянении. Акция протеста началась после того, как прошедшие накануне переговоры профсоюзов с работодателями не дали результатов.

Теперь клиники вынуждены отменять процедуры, перенаправлять машины скорой помощи и даже переводить пациентов в другие лечебные учреждения. Губернатор штата Нью-Йорк и мэр города уже выразили серьезную озабоченность возможными последствиями этой забастовки и призвали профсоюзы и руководство больниц как можно скорее прийти к соглашению. Тем более что акция протеста, по их словам, совпала с тяжелым сезоном гриппа. Однако вряд ли это оздоровит обстановку. В клиниках уже назвали требования медсестер слишком дорогостоящими.