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«Продвигать белорусский бренд». Как республика представлена на международных выставках?

17 января 2024 15:21
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Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
30 зарубежных выставок прошло в 2023 году с участием Беларуси. Мы были представлены очень широко, красиво, достойно и приехали с шикарными результатами по внешнеэкономической деятельности. Какие планы на 2024 год?

«Продвигать белорусский бренд». Как республика представлена на международных выставках?-1

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Белорусская торгово-промышленная палата – это координатор выставочной деятельности Республики Беларусь за рубежом. Я бы сказал, что 30 выставок в год – с одной стороны, это 2-3 выставки в месяц. С другой стороны, только в календаре республиканских выставок международных выставок Республики Беларусь около 70 позиций. Если мы говорим про Москву, то это около 500. Если мы говорим про весь мир, то это тысячи, десятки тысяч мероприятий. Но когда палата занимается анализом, изучением возможностей, подготовкой наших предприятий к участию в конкретных выставочных мероприятиях, мы действительно анализируем огромный объем информации, сотрудничаем с нашими посольствами, внешними представителями торгово-промышленной палаты. Из этого всего вычленяем, наверное, самое такое значимое, интересное и там, где нужна поддержка. Там, где наши предприятия должны выступать плечом к плечу и продвигать белорусский бренд, помогая друг другу.

Владимир Шибеко: более 300 субъектов хозяйствования Минска участвуют в импортозамещении. Какие планы – подробнее здесь.

# Год качества # общество # Екатерина Забенько # Сергей Набешко

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