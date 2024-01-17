«Продвигать белорусский бренд». Как республика представлена на международных выставках?

Обсудим планы на Год качества – каким он будет в Минске, как будем улучшать качество продукции и услуг, что активнее начнем продвигать на зарубежные рынки, где необходимо подтянуть показатели и как это поможет нам в будущем, а также какие перспективы нового государственного знака? Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

30 зарубежных выставок прошло в 2023 году с участием Беларуси. Мы были представлены очень широко, красиво, достойно и приехали с шикарными результатами по внешнеэкономической деятельности. Какие планы на 2024 год?