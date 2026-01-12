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Будут ли в Беларуси крещенские морозы? Прогноз от метеоролога

12 января 2026 16:10
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Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы?

На площадке ток-шоу «По существу» собрались те, кто сейчас ведет борьбу со снегом.

Будут ли в Беларуси крещенские морозы? Прогноз от метеоролога-2

Марина Лукша, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета: 
До конца зимы сложно говорить, поскольку долгосрочные прогнозы... Тут сложно предсказать. У нас неустойчивый характер погодных условий. Оттепельные периоды очень часто чередуются с морозными. В том числе у нас, мы находимся в умеренных широтах, преобладает западный перенос воздушных масс, то есть выход атлантических циклонов. Но в ближайшее время мы не видим перспективы ни атлантических, ни южных циклонов, как на прошлой неделе. У нас будет процесс происходить с Востока. То есть ожидаем гребень высокого давления именно Сибирского антициклона, то есть усиление морозов.

Кирилл Казаков, СТВ:
То есть крещенские морозы будут как крещенские морозы?

Марина Лукша:
Прогнозы все-таки говорят, что будет минус. Причем минус будет контрастный в разрезе республики. То есть если по Западу, куда будет стремиться пробиться атлантическое тепло, оно будет встречать сопротивление с Востока в виде гребня высокого давления. Поэтому будет очень контрастно.

Кирилл Казаков:
Последние 6 лет, журналисты посчитали, было более-менее лайтово. То есть мы действительно забыли, что такое снег. Я даже считал, что я в прошлом году щетку для машины, чтобы снег очистить, достал, наверное, за январь раза два, а тут в начале января практически больше, чем за две зимы вместе взятых. Так вот, почему тогда так, а сейчас вернулась эта история? Нам говорят, что там какие-то льдины в океане тают, кто-то выступает за экологию, углекислый газ повышает общую температуру на Земле. Что происходит?

Марина Лукша:
Изменение климата идет в сторону глобального потепления.

Кирилл Казаков:
Эту глобальность каким образом людям объяснить? У нас холодно и снег, но глобальное потепление.

Марина Лукша:
Все это кратковременно, все это меняется. То есть сейчас у нас снег, мороз, дальше может быть и оттепель к концу зимы. Мы на прошлой зиме тоже убедились, когда у нас такие были температурные качели, то холодно, то опять около нуля, это непостоянно.

# Погода # Погода в Беларуси # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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