Будут ли в Беларуси крещенские морозы? Прогноз от метеоролога

Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы?
На площадке ток-шоу «По существу» собрались те, кто сейчас ведет борьбу со снегом.
Как за более чем десяток лет изменилась белорусская система реагирования на погодные катаклизмы? Какие меры принимают областные кризисные штабы?
На площадке ток-шоу «По существу» собрались те, кто сейчас ведет борьбу со снегом.
Марина Лукша, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
До конца зимы сложно говорить, поскольку долгосрочные прогнозы... Тут сложно предсказать. У нас неустойчивый характер погодных условий. Оттепельные периоды очень часто чередуются с морозными. В том числе у нас, мы находимся в умеренных широтах, преобладает западный перенос воздушных масс, то есть выход атлантических циклонов. Но в ближайшее время мы не видим перспективы ни атлантических, ни южных циклонов, как на прошлой неделе. У нас будет процесс происходить с Востока. То есть ожидаем гребень высокого давления именно Сибирского антициклона, то есть усиление морозов.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть крещенские морозы будут как крещенские морозы?
Марина Лукша:
Прогнозы все-таки говорят, что будет минус. Причем минус будет контрастный в разрезе республики. То есть если по Западу, куда будет стремиться пробиться атлантическое тепло, оно будет встречать сопротивление с Востока в виде гребня высокого давления. Поэтому будет очень контрастно.
Кирилл Казаков:
Последние 6 лет, журналисты посчитали, было более-менее лайтово. То есть мы действительно забыли, что такое снег. Я даже считал, что я в прошлом году щетку для машины, чтобы снег очистить, достал, наверное, за январь раза два, а тут в начале января практически больше, чем за две зимы вместе взятых. Так вот, почему тогда так, а сейчас вернулась эта история? Нам говорят, что там какие-то льдины в океане тают, кто-то выступает за экологию, углекислый газ повышает общую температуру на Земле. Что происходит?
Марина Лукша:
Изменение климата идет в сторону глобального потепления.
Кирилл Казаков:
Эту глобальность каким образом людям объяснить? У нас холодно и снег, но глобальное потепление.
Марина Лукша:
Все это кратковременно, все это меняется. То есть сейчас у нас снег, мороз, дальше может быть и оттепель к концу зимы. Мы на прошлой зиме тоже убедились, когда у нас такие были температурные качели, то холодно, то опять около нуля, это непостоянно.