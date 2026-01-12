Будут ли в Беларуси крещенские морозы? Прогноз от метеоролога

Марина Лукша, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

До конца зимы сложно говорить, поскольку долгосрочные прогнозы... Тут сложно предсказать. У нас неустойчивый характер погодных условий. Оттепельные периоды очень часто чередуются с морозными. В том числе у нас, мы находимся в умеренных широтах, преобладает западный перенос воздушных масс, то есть выход атлантических циклонов. Но в ближайшее время мы не видим перспективы ни атлантических, ни южных циклонов, как на прошлой неделе. У нас будет процесс происходить с Востока. То есть ожидаем гребень высокого давления именно Сибирского антициклона, то есть усиление морозов.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть крещенские морозы будут как крещенские морозы?

Марина Лукша:

Прогнозы все-таки говорят, что будет минус. Причем минус будет контрастный в разрезе республики. То есть если по Западу, куда будет стремиться пробиться атлантическое тепло, оно будет встречать сопротивление с Востока в виде гребня высокого давления. Поэтому будет очень контрастно.

Кирилл Казаков:

Последние 6 лет, журналисты посчитали, было более-менее лайтово. То есть мы действительно забыли, что такое снег. Я даже считал, что я в прошлом году щетку для машины, чтобы снег очистить, достал, наверное, за январь раза два, а тут в начале января практически больше, чем за две зимы вместе взятых. Так вот, почему тогда так, а сейчас вернулась эта история? Нам говорят, что там какие-то льдины в океане тают, кто-то выступает за экологию, углекислый газ повышает общую температуру на Земле. Что происходит?

Марина Лукша:

Изменение климата идет в сторону глобального потепления.

Кирилл Казаков:

Эту глобальность каким образом людям объяснить? У нас холодно и снег, но глобальное потепление.

Марина Лукша:

Все это кратковременно, все это меняется. То есть сейчас у нас снег, мороз, дальше может быть и оттепель к концу зимы. Мы на прошлой зиме тоже убедились, когда у нас такие были температурные качели, то холодно, то опять около нуля, это непостоянно.