«Не так страшен волк, как он нам кажется». Что происходит с Беларусью во время санкций?

Подводим итоги года. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорят, каким он был для экономики столицы. Цифры и факты, которые касаются каждого из нас: зарплаты, пенсии, цены. Работа наших предприятий в условиях санкций, смена торговых ориентиров в международном сотрудничестве, смещение приоритетов на внутреннем рынке. Екатерина Забенько, СТВ:

Некоторые зарубежные компании покинули нашу страну, Минск в частности. Это довольно крупные бренды. Что-то мы потеряли? Больше осталось или больше ушло? Что будет с этими активами, которые здесь остались?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Что будет с активами, Александр Григорьевич четко и внятно сказал. Будем работать с этими активами сами. Если кто-то считает необходимым уйти из Беларуси, значит это их выбор. Те ниши, которые освободились в части легкой промышленности, какие-то бренды ушли с торговых рядов, их активно заместил Беллегпром. Они ничуть не хуже выпускают продукцию. Мы стали больше любить, видеть более широко и ценить. Что касается предприятий в части IT-сферы, мы тоже видим выпадение и уход. Но на их место пришли альтернативы. Создаем не танки, создаем корабли, но те специалисты, которые считают необходимым жить в своей стране и развивать ее, без работы точно не остались. Есть ряд предприятий, которые заходят сейчас с иностранными инвестициями. Они активно делают наш город краше своими застройками. Есть наша сфера по пошиву нижнего белья. Тоже частный инвестор. Он не планирует уходить, он развивает свой бизнес и заявил во всеуслышание о своем решении. То, что нам казалось очень страшным в феврале, в декабре мы видим, что не так страшен волк, как он нам кажется. Поэтому мы готовы работать с любыми активами, которые иностранный инвестор захочет развивать в нашей стране дальше.

Екатерина Забенько:

Много было иностранных делегаций в Минске. В этом году очень много. С кем удалось наладить более тесное, более взаимовыгодное сотрудничество? Надежда Лазаревич:

У нас очень показательным был День города в этом году. Мы пригласили все города-побратимы, регионы Российской Федерации, мы были очень рады видеть их у нас в гостях. И они почти все приехали. Из Казахстана, из Узбекистана, из Азербайджана, из Армении – все посетили, подтвердили свое активное участие в совместном развитии. И Китай, и Вьетнам, и Индия. Есть регионы, с которыми мы работали, но сейчас мы стали работать гораздо больше, в больших объемах. У нас очень большая темповка развития с Кыргызстаном по экспорту и импорту. Для нас как для города это открытие, насколько могут быть сейчас продуктивными наши взаимоотношения. Мы сейчас неплохо работаем и с Узбекистаном. Казахстан повел себя как хороший партнер. Поэтому переходим на Восток, но и не изменяем постоянному другу, партнеру, брату – Российской Федерации. Екатерина Забенько:

На уровне президентов России и Беларуси решаются в том числе и экономические вопросы. Насколько я помню, существует 28 союзных программ. Как это способствует сотрудничеству?

Надежда Лазаревич:

28 программ действительно существует. Лейтмотив этого года – импортозамещение. Мы это ощущаем на своих предприятиях. Уже заявлена определенная сумма денежных средств, которую готова инвестировать Российская Федерация в виде льготных кредитов в развитие наших предприятий промышленных. 12 предприятий утверждено уже в этой программе. Из них 5 предприятий Минска, которые вошли и согласовывают сейчас уже финальные стадии бизнес-плана в Банке развития для получения кредитных ресурсов по льготной ставке, чтобы можно было модернизировать наши предприятия и в импортозамещении, и в увеличении объема производства, потому что спрос на определенные узлы, детали в России превышает на сегодня то, что мы можем сделать. В прошлые годы мы, имея программу, пытались работать, а сейчас мы работаем. Сейчас у нас действительно активная фаза действенной работы с Российской Федерацией по данным программам: по медицинской части, в части экономики, в части развития туризма, образования, в части промышленности. Потому что мы промышленная страна, и у нас лейтмотив – развитие промышленных предприятий, которые будут производить узлы, агрегаты, детали для конвейеров Российской Федерации. Поэтому сейчас мы работаем в части инвестирования. И мы уверены, что следующий год для Минска будет показательным в части инвестиций, потому что 5 крупных предприятий вошли в эту программу. Конечно, мы увидим это уже в развитии в части экономики этих предприятий на деле. Екатерина Забенько:

Как вы помогаете белорусским бизнесменами замещать те ниши, которые просели по этим же позициям в России?

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Не могу не отметить, как мы эффективно сотрудничаем с нашим горисполкомом, потому что то, что Надежда обозначила в рамках визита делегаций… Мы имели ответственность и удовольствие участвовать в организации экономического форума. Екатерина Забенько:

Сейчас важно сплотиться всем вместе для решения общих задач. Сергей Набешко:

Там было 19 стран, там было много регионов Российской Федерации. Это много. Мы ориентируемся в таких мероприятиях, поэтому на тот момент это была очень значимая цифра. Но я хотел бы привести другую цифру. Наши сертификаты сопровождали продукцию в 157 стран мира в прошлом году. Думаю: посмотрю перед передачей, что же в этом году, что же поменялось. И сейчас 131 страна. Много это или мало? Я считаю, что это очень много. При этом мы на самом деле усиливаем те позиции, где мы можем раскрывать рынок, и временно оставляем некоторые рынки сотрудничества.

Надежда Лазаревич:

Мы же говорим, что оставляем официальные рынки сотрудничества, но очень часто видим наши группы товаров в тех странах, которые активно говорят, что они против нас, что санкции нам нужны, но наши товары там присутствуют, ими активно пользуются. Поэтому тот, кто хочет, нашел уже пути и приобретает нашу продукцию даже в недружественных странах. Сергей Набешко:

Мы очень вовлечены в тему локализации. Мы эксперты в части определения критериев происхождения товаров, которые производятся в Республике Беларусь, мы проводим соответствующие экспертизы, выдаем сертификаты на продукцию собственного производства, сертификаты на происхождение товаров. С точки зрения локализации сегодня в нашей стране очень много принимается новых документов, которые требуют от наших предприятий напряженной работы. Я горжусь тем, насколько наши предприятия быстро, энергично, эффективно перестраивают производство.