Золотовалютные резервы Беларуси достигли исторического максимума! За счёт чего – назвали эксперты

К экономическим новостям, которые на старте 2026-го задают тренды на весь предстоящий год. И одна из таких пришла из Национального банка Беларуси. Здесь назвали размер золотовалютных резервов. И цифра, которая на 1 января вплотную приблизилась к отметке в 14,5 миллиарда долларов, – исторический рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, в минувшем году этот самый рекорд обновлялся не единожды. И январь 2026-го – очередная вершина. Ровно год назад эта «подушка экономической безопасности» весила почти 9 миллиардов долларов. Таким образом, за год прирост составил более 60 %. При этом только за минувший декабрь резервы «подросли» более чем на полмиллиарда. За счет чего произошел стремительный взлет? Эксперты называют две главные причины. Одна из них – покупка Национальным банком иностранной валюты. Эти резервы в минувшем году приросли почти на 2,5 миллиарда долларов. Второй основной триггер – рост мировых цен на золото. За счет этого фактора наши резервы «потяжелели» почти на 3 миллиарда.

На фоне фактических цифр давайте обратим внимание на планы. Так, по итогам минувшего года золотовалютные резервы в Беларуси должны были составить не менее 7,1 миллиарда долларов – это необходимый минимум. А к концу 2026-го, с учетом предстоящего погашения госдолга, безопасным можно считать показатель в 9,2 миллиарда. Очевидно, что этот уровень на данный момент перекрыт с лихвой. Рекордно высокий уровень золотовалютных резервов в нашей стране прокомментировали и специалисты Евразийского банка развития. Эксперты этой финансовой организации подчеркнули, что в минувшем году впервые Беларусь достигла международного критерия безопасности по уровню золотовалютных резервов, а именно покрытия трехмесячного объема импорта. Иными словами, с нашей «подушкой финансовой безопасности» все в полном порядке.