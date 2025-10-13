Ставка на импортозамещение! В Мингорисполкоме обсудили поддержку малого и среднего бизнеса

Почти 360 столичных предприятий малого бизнеса производят импортозамещающую продукцию. Они выпускают более 500 наименований товаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса говорили в Мингорисполкоме. Это одно из ключевых направлений социально-экономического развития столицы. Почти 37 % налогов, которые поступают в бюджет города, приходятся именно на малое и среднее предпринимательство. Поэтому для стимулирования бизнеса внедряются новые меры господдержки. Например, гарантированный сбыт товаров крупнейшим промышленным предприятиям, удешевление кредитов и лизинговые программы.

Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Уменьшение стоимости кредитов и займов, это и лизинговые программы, возмещение стоимости затрат по участию в выставочных мероприятиях. Ряд инструментов, которые уже действительно работают. Надо сказать, что город на этом не останавливается и ищет новые варианты.

Общий предпринимательский климат в столице остается благоприятным. Отметим, что всего в Минске зарегистрировано более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.