Хренин: мы видим беспрецедентную милитаризацию по периметру Беларуси
Ситуация и как следствие обеспечение безопасности страны на земле и в небе на постоянном контроле Президента и Главнокомандующего. 12 января Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы в 2026-м. Читайте здесь.
Мероприятие хоть и традиционное, но не носит формальный характер. Ситуация вокруг Беларуси не становится спокойнее, заявил Президент. И прежде чем поставить свою подпись на карте, заслушал доклады ответственных. Так, о результатах работы и текущей ситуации доложил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. В обсуждении также приняли участие госсекретарь Совета безопасности и министр обороны.
Особое внимание – западному контуру. На прибалтийском и польском направлениях в охране границы с сопредельной стороны задействована значительная группировка силовых структур общей численностью свыше 11 тысяч военнослужащих.
Приграничные территории Литвы, Латвии и Польши на регулярной основе используются для проведения военных учений, а литовские власти дополнительно планируют обустроить в непосредственной близости от белорусской границы третий крупный военный полигон в Лаздийском районе. Стоит ли говорить о ситуации на юге. Украинская территория – поле боевых действий. А в приграничье фиксируются провокации в отношении Беларуси. Глава государства детально интересовался ситуацией на рубежах и теми мерами, которые, возможно, необходимо предпринять в этом году.
Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится – Лукашенко.
В Госпогранкомитете ситуацию вокруг Беларуси оценивают как привычно напряженную. Для обеспечения безопасности пограничники работают в тесной связке с Министерством обороны и готовы к выполнению любых задач. Подробности.
В Министерстве обороны констатируют факт беспрецедентной милитаризации. Страны Запада наращивают силы и средства прямо у наших рубежей. Кроме того, участились факты нарушения госграницы в воздушном пространстве. Ежесуточно с сопредельных территорий ведется разведка. Белорусская сторона все видит и готова реагировать адекватно ситуации и вызовам. В этой связи особое внимание развитию ВВС и ПВО.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Идет развитие и милитаризация сил и средств в европейских странах. Мы видим беспрецедентную милитаризацию, продолжающиеся агрессивные выпады и намерения по отношению к нашей стране. В рамках повышения эффективности средств противовоздушной обороны ВВС и войск ПВО мы за прошлый год получили и ввели в боевой состав истребители Су-30СМ2. Мы получили комплексы «Тор», которые хорошо себя зарекомендовали именно в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Получили новые вертолеты Ми-35, а также средства радиолокационного обнаружения – «Сопка», «Восток», «Роса-РБ». То, что нам позволяет видеть ту обстановку, которая происходит и вдоль нашей границы, и за ее пределами. В европейских странах дислоцируется группировка различных авиационных средств. Это более 2,2 тыс. самолетов. Группировка в Польше и странах Балтии достигает численности до 130, в прошлом году доходила до 140 самолетов тактической авиации. Мы также видим полеты стратегической бомбардировочной авиации американцев, которые отрабатывают учебно-боевые задачи по нанесению ударов по нашей территории. А также наличие крылатых ракет, размещенных на американских базах в Польше и Румынии, где, как заявлено, это противоракетные базы, но мы прекрасно понимаем: при незначительной доработке эти объекты могут применять крылатые ракеты, которые могут поражать на нашей территории на всю глубину.