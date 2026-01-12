Хренин: мы видим беспрецедентную милитаризацию по периметру Беларуси

Ситуация и как следствие обеспечение безопасности страны на земле и в небе на постоянном контроле Президента и Главнокомандующего. 12 января Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы в 2026-м. Читайте здесь. Мероприятие хоть и традиционное, но не носит формальный характер. Ситуация вокруг Беларуси не становится спокойнее, заявил Президент. И прежде чем поставить свою подпись на карте, заслушал доклады ответственных. Так, о результатах работы и текущей ситуации доложил председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов. В обсуждении также приняли участие госсекретарь Совета безопасности и министр обороны.

Особое внимание – западному контуру. На прибалтийском и польском направлениях в охране границы с сопредельной стороны задействована значительная группировка силовых структур общей численностью свыше 11 тысяч военнослужащих. Приграничные территории Литвы, Латвии и Польши на регулярной основе используются для проведения военных учений, а литовские власти дополнительно планируют обустроить в непосредственной близости от белорусской границы третий крупный военный полигон в Лаздийском районе. Стоит ли говорить о ситуации на юге. Украинская территория – поле боевых действий. А в приграничье фиксируются провокации в отношении Беларуси. Глава государства детально интересовался ситуацией на рубежах и теми мерами, которые, возможно, необходимо предпринять в этом году. Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится – Лукашенко.

В Госпогранкомитете ситуацию вокруг Беларуси оценивают как привычно напряженную. Для обеспечения безопасности пограничники работают в тесной связке с Министерством обороны и готовы к выполнению любых задач. Подробности. В Министерстве обороны констатируют факт беспрецедентной милитаризации. Страны Запада наращивают силы и средства прямо у наших рубежей. Кроме того, участились факты нарушения госграницы в воздушном пространстве. Ежесуточно с сопредельных территорий ведется разведка. Белорусская сторона все видит и готова реагировать адекватно ситуации и вызовам. В этой связи особое внимание развитию ВВС и ПВО.