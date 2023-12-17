В рамках проекта «Смелый шаг» в Минске открылись ещё 2 специализированных спортивных зала

Новое современное оборудование, квалифицированные тренеры и безудержное желание помогать. В Минске открылись еще два специализированных зала по таиландскому боксу и самбо в рамках проекта «Смелый шаг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разместились они на базе отдельного отряда специального назначения «Рысь». Посещать секции смогут не только воспитанники местного патриотического клуба. К занятиям будут привлекать трудных подростков, а также детей из малообеспеченных семей двух районов столицы. Такое соседство, уверены организаторы, пойдет только на пользу.

Дмитрий Шакута, многократный чемпион мира по кикбоксингу и таиландскому боксу:

Пускай, не все дети достигнут каких-то достижений мирового уровня, но если убрать их с улицы и направить в нужное русло, хотя бы пару человек, это уже будет большое достижение.

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Это проект не только для трудных подростков, это объединение военно-патриотического движения внутренних войск и благотворительно-спортивного движения Президентского спортивного клуба. У нас 18 патриотических клубов во внутренних войсках, в которые ходят наши дети, которые учатся в школах. Это будущее, которое мы должны поставить на ноги. Они должны быть сильны, крепки, здоровы, а еще они должны быть патриотами своей страны, ради этого мы все это проводим. Посмотрите на их глаза, они счастливы. А мы счастливы, когда улыбаются дети.