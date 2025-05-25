«Молодая гвардия» – благотворительный фонд отметил первый год со дня основания

Воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и с малых лет приобщать к участию в жизни общества – главные цели «Молодой гвардии». Сегодня, 25 мая, в жизни благотворительного фонда важное событие – ровно год со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь знаковой даты организовали масштабный праздник, который собрал сотни участников.

Среди гостей: представители министерств и ведомств, руководство СМИ, воспитанники военно-патриотических клубов. Насыщенная программа не оставила равнодушных: ребята могли пострелять из пневматического оружия, попрактиковаться в управлении дронами, а общение за горячим обедом помогло создать дружескую атмосферу. Такие встречи помогают в том числе передавать из поколения в поколение лучшие традиции и объединяют вокруг общих ценностей.

Полина Гончарик, воспитанница военно-патриотического клуба «Рысь»: Когда ты понимаешь, что происходит вокруг и ты знаешь, что ты работаешь на благо страны, у тебя такая гордость берет за все это объединение. Я вижу своих единомышленников, я понимаю, что мы все здесь занимаемся одним делом – мы работаем на благо страны.

Сергей Гребенников, директор местного благотворительного фонда «Молодая гвардия»:

Дети видят пример, кто такой защитник Отечества, что значит защищать Родину. Они воспитываются на тех исторических моментах, которые были в нашей стране и которые пережил наш белорусский народ. В клубах дети не только учатся военным дисциплинам. Самое главное – фундамент, на котором этот ребенок будет воспитываться. Потому что культура – это та матрица, в которой выплавляется будущий гражданин. Духовно-нравственность – это такая же основа, на которой будет дальше двигаться этот человек по жизни.

За год работы фонд стал прочной основой для дальнейшего развития и реализации новых социальных проектов. Отметим, что «Молодая гвардия» объединяет более 20 патриотических клубов по всей стране, совсем скоро планируется открытие в Шклове и Мозыре. Это позволит еще больше вовлечь молодых людей в образовательные и патриотические инициативы.