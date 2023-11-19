«Время выбрало нас!» Как учат защитников Отечества на факультете внутренних войск?

Сегодняшние курсанты – мотивированные парни с большим желанием. Молодые белорусы с радостью поступают на факультет внутренних войск Военной академии. Григорий Азаренок пообщался с курсантами, преподавателями и командирами. Почему молодежь выбирает внутренние войска – Григорий Азаренок пообщался с курсантами и абитуриентами.

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками Беларуси:

Вы знаете, факультету внутренних войск мы самое пристальное внимание уделяем. Я сам заканчивал факультет внутренних войск, поступал сюда в 1993-м, в 1997-м, закончил, был во втором наборе. И на моих глазах проходило становление факультета. Начинали мы не здесь, начинали на Калиновского, а потом сюда приезжали. Здесь не было того, что есть на сегодня. И достаточно много сделано, чтобы наши курсанты обучались и становились очень грамотными и целеустремленными офицерами. И самое главное – чтобы они понимали, начиная с первого шага, когда они переступили через КПП, чтобы они знали, для чего они предназначены. Чтобы в них закладывался вот тот глубокий стальной стержень, который необходим для защиты нашей страны.

Григорий Азаренок, СТВ:

Раньше считалось, и в советское время, и до этого, что настоящий интеллигент, вот самый правильный – это офицер. Это выправка, осанка, танцы, понятие долга, чести. И вы так воспитанников факультета сейчас ориентируете? Олег Лемешевский, старший преподаватель кафедры юридических дисциплин факультета внутренних войск ВА Беларуси:

Ничего не поменялось. Сейчас в нашей Республике Беларусь воспитываем будущих офицеров так же. Наш военный факультет является одним из лидеров Военной академии по всем показателям. И, конечно, чтобы воспитывать лидеров, чтобы воспитывать человека с такими качествами, мы вкладываемся в течение четырех лет в них по всем направлением. Я как представитель кафедры юридических дисциплин, конечно, мы даем им очень серьезное юридическое образование. Очень большая проводится нами воспитательная работа во взглядах на жизнь. На занятиях это юридический предмет. Но вместе с тем взгляды на жизнь, какие-то семейные ценности. Мы рассказываем, передаем свой опыт, потому что у нас крепкий мужской коллектив. И, конечно, с советских времен здесь самые основные ценности к нам перешли и только усилились.

Григорий Азаренок:

Сегодня факультет – это не тот факультет, что был раньше, когда-то, когда, знаете, все-таки были немножко другие приоритеты в обществе. А вот сейчас молодежь приходит, видите горящие глаза? Владимир Жизневский, начальник факультета внутренних войск ВА Беларуси:

Время выбрало нас, для каждого времени свои герои. Сегодняшние курсанты, которые поступали на факультет внутренних войск, – это мотивированные парни, которые пришли сюда с большим желанием. Это патриоты нашей страны. Любят Родину, Республику Беларусь. Готовы служить на благо внутренних войск, на благо Министерства внутренних дел. Григорий Азаренок:

Когда по всему миру полыхает, мы здесь сохраняем мир, спокойствие, порядок, стабильность, тем не менее в такой международной обстановке хлопцы не боятся погоны надевать? Владимир Жизневский:

Я бы сказал наоборот, потому что настоящие мужчины нужны были во все времена. И это нас подталкивает еще больше тренироваться, больше заниматься боевой подготовкой. Учиться лучше, чтобы быть готовыми защитить, если вдруг понадобится, нашу страну, нашу Республику Беларусь.