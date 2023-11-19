«Время выбрало нас!» Как учат защитников Отечества на факультете внутренних войск?
Сегодняшние курсанты – мотивированные парни с большим желанием. Молодые белорусы с радостью поступают на факультет внутренних войск Военной академии. Григорий Азаренок пообщался с курсантами, преподавателями и командирами.
Почему молодежь выбирает внутренние войска – Григорий Азаренок пообщался с курсантами и абитуриентами.
Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками Беларуси:
Вы знаете, факультету внутренних войск мы самое пристальное внимание уделяем. Я сам заканчивал факультет внутренних войск, поступал сюда в 1993-м, в 1997-м, закончил, был во втором наборе. И на моих глазах проходило становление факультета. Начинали мы не здесь, начинали на Калиновского, а потом сюда приезжали. Здесь не было того, что есть на сегодня. И достаточно много сделано, чтобы наши курсанты обучались и становились очень грамотными и целеустремленными офицерами. И самое главное – чтобы они понимали, начиная с первого шага, когда они переступили через КПП, чтобы они знали, для чего они предназначены. Чтобы в них закладывался вот тот глубокий стальной стержень, который необходим для защиты нашей страны.
Григорий Азаренок, СТВ:
Раньше считалось, и в советское время, и до этого, что настоящий интеллигент, вот самый правильный – это офицер. Это выправка, осанка, танцы, понятие долга, чести. И вы так воспитанников факультета сейчас ориентируете?
Олег Лемешевский, старший преподаватель кафедры юридических дисциплин факультета внутренних войск ВА Беларуси:
Ничего не поменялось. Сейчас в нашей Республике Беларусь воспитываем будущих офицеров так же. Наш военный факультет является одним из лидеров Военной академии по всем показателям. И, конечно, чтобы воспитывать лидеров, чтобы воспитывать человека с такими качествами, мы вкладываемся в течение четырех лет в них по всем направлением. Я как представитель кафедры юридических дисциплин, конечно, мы даем им очень серьезное юридическое образование. Очень большая проводится нами воспитательная работа во взглядах на жизнь. На занятиях это юридический предмет. Но вместе с тем взгляды на жизнь, какие-то семейные ценности. Мы рассказываем, передаем свой опыт, потому что у нас крепкий мужской коллектив. И, конечно, с советских времен здесь самые основные ценности к нам перешли и только усилились.
Григорий Азаренок:
Сегодня факультет – это не тот факультет, что был раньше, когда-то, когда, знаете, все-таки были немножко другие приоритеты в обществе. А вот сейчас молодежь приходит, видите горящие глаза?
Владимир Жизневский, начальник факультета внутренних войск ВА Беларуси:
Время выбрало нас, для каждого времени свои герои. Сегодняшние курсанты, которые поступали на факультет внутренних войск, – это мотивированные парни, которые пришли сюда с большим желанием. Это патриоты нашей страны. Любят Родину, Республику Беларусь. Готовы служить на благо внутренних войск, на благо Министерства внутренних дел.
Григорий Азаренок:
Когда по всему миру полыхает, мы здесь сохраняем мир, спокойствие, порядок, стабильность, тем не менее в такой международной обстановке хлопцы не боятся погоны надевать?
Владимир Жизневский:
Я бы сказал наоборот, потому что настоящие мужчины нужны были во все времена. И это нас подталкивает еще больше тренироваться, больше заниматься боевой подготовкой. Учиться лучше, чтобы быть готовыми защитить, если вдруг понадобится, нашу страну, нашу Республику Беларусь.
Александр Бражицкий, заместитель начальника факультета внутренних войск ВА Беларуси:
Этот день открытых дверей, вы видите огромное количество пришедших сюда. Это все сторонники, конечно, главы государства первую очередь. Потому что внутренние войска всегда на страже закона.
Григорий Азаренок:
Гвардия Президента.
Александр Бражицкий:
Так точно, да. По-другому быть не может, как говорится.