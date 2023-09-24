Самый красивый батальон! Участницы «Мисс Беларусь» посетили военный полигон

Участницы конкурса «Мисс Беларсь – 2023» примерили военную форму. Как красота помогает сплотить страну и защитить Отечество? Проект «МЫ!» Григория Азарёнка. О тех, кто строит и защищает Беларусь. «Для нас образ женщины-воительницы абсолютно приемлем»

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Сегодня посетили наши девчонки-красавицы, потому что тоже считают своим долгом посмотреть, насколько наша родина способна выполнить свои задачи, наши силовики. И они хотят внести свой вклад. Есть хорошая поговорка – красота спасет мир. И они на своем направлении деятельности точно так же будут пропагандировать патриотизм, любовь к родине, защиту родины. Они своими глазами увидят, на что способны наши крепкие, солидные парни, какая это мужская работа и как это сложно в реальных условиях. Чтобы они убедились, что силовики не зря едят свой хлеб.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Для нас образ женщины-воительницы абсолютно приемлем, потому что белорусы, когда наступал час испытаний, весь народ защищался. Я бы хотел очень важный момент определить, который отличает нас от беглых. В них какой-то странный, мы с вами смотрим, они транслируют, что белорусы – это нация выживших, кто по лесам хавался. Григорий Азаренок, СТВ:

Терпил. Вадим Гигин:

Это они терпилы. Мы нация партизанов! Вы правильно назвали имена славные наших женщин, которые и в бой могли пойти, и вдохновлять могли. Мы нация победителей, мы нация воителей, мы нация не выживших, а победивших – вот в чем суть. И это отличает наше понимание своей государственности от того, что нам пытаются транслировать. Ну, я их назову все-таки иноагентами. Это словечко, оно активно пошло, но многие из них уже за границей находятся.

Григорий Азаренок:

И при этом смотришь на девушек и понимаешь: вот это феминизм и гендерная политика здорового человека. Вадим Гигин:

Я не хочу даже эти термины использовать. Нормальные девчонки, идет нормальное общение, они с радостью сюда приехали. И убежден: будет дальше идти взаимодействие. Слушайте, ну какая была классная традиция, начиная там с кадетских училищ или суворовских училищ, когда обязательно был бал. Когда курсанта не отпускали в увольнительный, пока он не научится танцевать. Потому что если ты приходишь и носишь погоны, ты приходишь на танцы, ты должен уметь танцевать, ты должен показывать класс во всем. Вот это вот достоинство офицера, особое понимание своей роли в обществе, оно к нам вернулось. И в любом времени есть свои вызовы, а ответы на эти вызовы, они ведь могут быть и положительные. И должны быть положительные. Если ты правильно отвечаешь, то это общество только усиливает. И мы сейчас этот процесс в Беларуси как раз и наблюдаем. «Впечатления просто потрясающие». Что говорят сами красавицы о визите?

Надежда Толстикова, мисс топ-модель конкурса «Мисс Беларуси – 2023»:

Впечатления просто потрясающие, я уже занималась стрельбой, я стреляла из винтовки, и сейчас это просто… Запах пороха! Однозначно я возвращаюсь в стрельбу. Григорий Азаренок:

Увидели тех защитников нашей родины, которые сейчас обеспечивают мир, безопасность? Какие у вас впечатления от них? Надежда Толстикова:

Конечно, это не только мужчины, но и женщины, которые стоят на защите нас, на защите нашей родины, и просто восхищаюсь этим людьми. Это какая стойкость! Какая нужна подготовка боевая. Им низкий поклон. Григорий Азаренок:

Форма идет модели? Надежда Толстикова:

Ну, это уже отдельная история, форма всегда, наверное, идет каждому человеку.

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

Очень душевная и добрая обстановка, ну это в эмоциональном плане. А если говорить о том, сколько мы всего сегодня здесь опробовали: это и стрельба, и смотрели, как взрывают мины – много всего интересного. И в том числе мы попробовали вкусную кашу. Ну, безусловно, очень хочется, это все было очень интересно, но очень хочется, чтобы этого не было. Ни у нас, ни в других государствах. Что касается того, что именно мы и девочки изъявили желание, как я уже сказала, безопасность – это в первую очередь. И конечно, мы хотим таким своим прибытием сюда показать, что народ вместе, мы все единые, и поэтому мы со всем справимся. И выстоим все те преграды, все то, что происходит вокруг нас.

Григорий Азаренок:

Так что сложнее, ходить по подиуму или стрелять?

Алина Герасименко, мисс фото конкурса «Мисс Беларусь – 2023»:

Все таки, наверное, стрелять. Григорий Азаренок:

Ну как впечатление от такого мероприятия? Алина Герасименко:

Мне очень понравилось, мне кажется, что это хотя бы просто попробовать нужно каждому, потому что в случае чего знать какую-либо базу, которую сейчас нам и рассказали. Григорий Азаренок:

Ну что больше понравилось: стрельба, медицина? Алина Герасименко:

Конечно же, стрельба, необычная, и очень нравилось, когда попадала. Григорий Азаренок:

А не страшно было, когда мины взрывались? Алина Герасименко:

Страшно было, на самом деле, я впервые услышала такое, поэтому, естественно, было непривычно больше. «Теперь у Беларуси есть самый красивый батальон»

Вадим Гигин:

Когда мы говорим о Национальной школе красоты, о конкурсе красоты, то это представление всей страны, а нынешняя обстановка такая, что нужно представлять себе и то, что происходит в полях, и в сфере культуры, но и, безусловно, как работают наши силовики, ребята, которые готовятся защищать родину, которые уже защищают родину, но и для них это очень важно. Когда приезжают девушки, это же очень серьезная моральная поддержка, мы видим, как все здесь приободрились, как идет общение. Мы все граждане одной страны, и в ходе вот таких мероприятий это чувство наиболее рельефно проявляется. Григорий Азаренок:

Вспоминается старый советский лозунг, который на самом деле очень правильный: народ и армия едины. Вот здесь это происходит, это воплощение. Знаете, раньше пытались, вот сейчас у нас идет военно-патриотические клубы с детьми. Раньше как-то стеснялись: не надо это показывать. Сейчас вот уже… Вадим Гигин:

Вообще, вопрос: кого мы стеснялись? Тех, кто хотел нашу страну сокрушить, тех, кто нам внушал, что это не надо, зачем, для чего. Чтобы мы стали слабее. Мы сейчас нашу страну делаем сильнее. Даже сейчас, когда идет беседа, смотрите, как командующий девушкам говорит, что самое главная миссия, призвание женщины – быть матерью. Это верно. Красоте много есть определений. Красота спасет мир, красота вдохновляет. Что такое красота, внутреннее, внешнее и так далее. Все мы в поиске своего места. И здесь ребята, офицеры, военнослужащие, которые свое место нашли, это та самая профессия – родину защищать. И не только представители школы красоты сюда приезжают. Интеллигенция наша, мы знаем, бизнесмены приезжают, политики. Не всегда это афишируют. Но это очень правильно, что сейчас наши силовики, будь то погранцы, внутренние войска, военнослужащие, они чувствуют эту поддержку.