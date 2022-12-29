Дети Донбасса приехали на каникулы в Беларусь

Новый год в атмосфере добра и мира встретит и группа детей, прибывших к нам из Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня гости побывали в одной из войсковых частей внутренних войск. Бойцы рассказали ребятам о службе и быте военнослужащих. Рота почетного караула продемонстрировала мастерство строевого шага и не только. Также донбасским школьникам удалось познакомиться с живым символом бригады спецназа – рысью.

Максим Ковешников: В Беларуси мне очень понравилась программа, жилье, все уютно, как по-домашнему. Сегодня в военной части мне понравилась рысь, понравилось, как живут военные, спецназ.

Ульяна Лямина: В Беларуси было очень много интересного. Мы посещали хоккейный матч, нам подарили шапки и шарфы, было очень круто.

Анна Присташ: Новый год я буду встречать в кругу большой семьи. Мне очень понравилось, я хотела бы загадать, чтобы был мир, закончилась эта война, и папа вернулся домой.

Почти полсотни ребят приехали с линии фронта. Их родная Горловка – круглосуточно под обстрелами. Для них лишь в Беларуси началась спокойная и умеренная жизнь. Поездка состоялась благодаря поддержке партнеров и друзей благотворительного фонда Алексея Талая. Подготовлена насыщенная программа. Каждый день наполнен новыми эмоциями и атмосферой добра и праздника.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома: Самое главное, чтобы у них наступил мир и чтобы в следующем году они могли жить мирной жизнью. Замечательные, светлые, мы с ними пообщались, они смотрят мультики, хотят дальше быть со своими родителями и жить под мирным небом.

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Они не унывают, в них очень много этого юношества, энтузиазма, очень много энергии. И они верят в хорошее будущее и этой своей верой и энергией сильной зажигают всех нас. Мы стараемся помочь отойти от этих взрывов, от этих канонад, чтобы они почувствовали себя детьми и то настоящее детство, которое, по сути, заслужили.

Из войсковой части детей не отпустили без подарков. К слову, этот Новый год они отметят в нашей стране. Их белорусские каникулы завершатся лишь 9 января.