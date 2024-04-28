Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?

Возможность выложиться! Как видит свою Родину ребенок? Что думают о военно-патриотических клубах их воспитанники? Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Мы друг друга знаем, правильно?

– Так точно. Григорий Азаренок, СТВ:

Папа военный, дедушка погиб в Великой Отечественной войне. Все знает. Николай Карпенков:

Молодец, молодец. Как фамилия, имя?

– Лаврусик Максим.

– Мы с тобой, получается, на днях говорили, правильно?

– Да.

– Да, мы с тобой общались. Куда пойдешь служить?

– Факультет внутренних войск.

– Все правильно. Ты из «Рыси», правильно?

– Из ВПК «Отвага».

– Ну, нравится все?

– Так точно.

– Хорошо. Молодчина. Как отжался?

– Хорошо.

– Сколько раз?

– Пятьдесят раз.

– Молодец. Сколько лет? Одиннадцать?

– Двенадцать.

– Это очень хороший результат. Давай. Молодчина!

Я попала в наш военно-патриотический клуб «Доблесть» совершенно случайно, и я своей судьбе за это очень благодарна, потому что у меня появились новые знакомства, новые друзья, и поэтому я выбрала именно эту профессию.

Возможность. Возможность показать себя, возможность выложиться. Хочу проверить себя на прочность, стать сильнее, стать более мужественным, более сильным. В наше время быть сильным – это такой дар, который дан не всем. Это нужно в себе воспитывать. Для меня Родина – это то, где я вырос, где я расту и буду расти. Это то, что нужно в первую очередь защищать, то, что нужно любить, то, для чего нужно жить.

У меня, во-первых, занимается брат, и мне военная тематика очень нравится. Для меня пример – это мой папа. И брат. Для меня они – высший пример. Папа у меня был военным, служил 20 лет в армии.

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Они родные. Мы их не отделяем от внутренних войск нисколько. И мы на них смотрим, как на своих детей. Понятно, что у них есть мама, папа, но мы для них, наверное, вторая семья, а они для нас – наши дети. Вот, наверное, так мы к ним относимся и по-другому не можем, потому что они наши. Они настоящие. И они настоящие. Вот, как Батька говорил, время выбрало нас. И они, посмотрев Всебелорусское народное собрание, я интересовался, говорю: «Вы, ребята, смотрели или не смотрели?» Многие говорят: «Да, мы смотрели, Батька молодец, вот он за Родину. А время выбрало нас. Это ведь про нас он говорил?» Я говорю: «Ну конечно, это он говорил именно про вас».

Владимир Порхомцев, начальник отделения гражданско-патриотического воспитания внутренних войск МВД Беларуси:

Мы видим реальные достижения детей. Достижения детей в физическом развитии, в их отношении к государству, в их отношении к службе в армии, в их отношении к силовому блоку. И результаты сегодняшнего мероприятия как раз таки показывают, что система, построенная по военно-патриотическому воспитанию, по работе с детьми в военно-патриотических клубах внутренних войск, она правильная, она набирает инерцию, набирает силу. И будет иметь свои хорошие результаты в будущем.