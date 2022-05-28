«Будут охранять общественный порядок». Новобранцы внутренних войск приняли присягу. Как это было?

Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск по всей стране принимают военную присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый из них после торжественной клятвы готов не только словом, но и делом доказать преданность стране и народу. Поддержать наших защитников в такой важный для них день сегодня, 28 мая, пришли родные и близкие, а также юные патриоты Беларуси. Мама военнослужащего: «Каждый родитель действительно гордится тем, что сын служит в армии». Читать здесь.

В ряды элитных подразделений МВД сегодня влились больше 900 новобранцев. Присягу у молодого пополнения войсковой части 3214 принял министр внутренних дел. Чтобы служить в легендарном спецназе, призывники прошли строгий отбор. Путь в элиту армии выбирали сами. Вдохновил опыт предшественников. Бойцы престижного подразделения сражались за мир на родной земле в годы Великой Отечественной. Сегодня для молодых военнослужащих – праздник, а впереди немало сложных боевых задач и, конечно, стремление к заветному краповому берету.

Урачыста клянуся быць адданым свайму народу, свята трымацца Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, выконваць патрабаваннi воiнскiх статутаў i загады камандзіраў і начальнікаў...

Клятву на верность белорусскому народу сегодня произнесли наши защитники и у Кургана Славы. В ее тексте простое содержание, но смысл глубокий. «Оттачивали до каждых мелочей». Новобранец рассказал, как учат присягу на белорусском. Подробнее.

Порядка 100 бойцов и в разы больше тех, кто пришел их поддержать. Значит, связь поколений сохраняется. Предшественники новобранцев войсковой части 3310 в свое время участвовали в разминировании Минска, ликвидации последствия трагедии на Чернобыльской АЭС.

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Они будут охранять общественный порядок, заниматься разминированием. Кроме того, они всегда находятся в резерве, чтобы обеспечить охрану нашей государственной границы. Они готовятся в резерве, чтобы пресечь массовые беспорядки и акты терроризма, поэтому закончив военный сбор военной присягой, они стали в строй, как уже настоящие бойцы внутренних войск.