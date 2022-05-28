«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы

Ранним утром у Кургана Славы клятву на верность народу дали около 100 военнослужащих. В течение месяца они прошли курс молодого бойца, поэтому слова, которые имеют особый смысл для каждого воина, сегодня произносили со всей ответственностью.

Торжественный момент с военнослужащими разделили и их близкие люди. Сразу после присяги бойцы отправились в свое первое увольнение.

В будущем им предстоит охранять общественный порядок и нашу госграницу, заниматься разминированием, пресекать массовые беспорядки и акты терроризма.

Даниил Мороз, военнослужащий войсковой части 3310 2-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси: Я выбрал эту часть, потому что у меня служил друг в той же части 3310, в которой сейчас служу я. Он мне и посоветовал, сказал, что хорошая часть, хорошие командиры, довольно-таки интересно служить.

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Каждый год во внутренние войска приходят хорошие, крепкие мальчишки, настоящие патриоты своей страны. Они готовятся заранее и очень счастливы, когда попадают на службу именно во внутренние войска. Это радостное событие для родителей в первую очередь. Если вы их спросите, они все говорят, как он возмужал, какой стал серьезный. Настоящим уже мужчиной становится.

После торжественной присяги у Кургана Славы развернули работу интерактивные площадки. Больше всего зрителей собрали выступления милиционеров-кинологов, выставка военного вооружения, фотосессия с оружием.