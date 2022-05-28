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«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы

28 мая 2022 11:19
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Новости Беларуси. Пополнение во внутренних войсках Беларуси. Новобранцы войсковой части 3310 внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы-1

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы-3

Ранним утром у Кургана Славы клятву на верность народу дали около 100 военнослужащих. В течение месяца они прошли курс молодого бойца, поэтому слова, которые имеют особый смысл для каждого воина, сегодня произносили со всей ответственностью.

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы-6

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы-8

Торжественный момент с военнослужащими разделили и их близкие люди. Сразу после присяги бойцы отправились в свое первое увольнение.

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы-11

В будущем им предстоит охранять общественный порядок и нашу госграницу, заниматься разминированием, пресекать массовые беспорядки и акты терроризма.

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы-14

Даниил Мороз, военнослужащий войсковой части 3310 2-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси:
Я выбрал эту часть, потому что у меня служил друг в той же части 3310, в которой сейчас служу я. Он мне и посоветовал, сказал, что хорошая часть, хорошие командиры, довольно-таки интересно служить.

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы-17

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:
Каждый год во внутренние войска приходят хорошие, крепкие мальчишки, настоящие патриоты своей страны. Они готовятся заранее и очень счастливы, когда попадают на службу именно во внутренние войска. Это радостное событие для родителей в первую очередь. Если вы их спросите, они все говорят, как он возмужал, какой стал серьезный. Настоящим уже мужчиной становится.

После торжественной присяги у Кургана Славы развернули работу интерактивные площадки. Больше всего зрителей собрали выступления милиционеров-кинологов, выставка военного вооружения, фотосессия с оружием.

Всех желающих посетить такие активности приглашают сюда и завтра, 29 мая.

# Армия Беларуси # общество # Даниил Мороз # Сергей Гребенников # Фотофакт

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