Удается ли привить молодёжи правильные ценности – рассказал замкомандующего внутренними войсками Беларуси

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Наши ребята, если посмотрите на них, они уже надели форму. Как только они ее надели – это уже говорит о том, что они настоящие патриоты своей страны. У этих ребят хорошая генетика. Тем, кто сегодня против нашей страны, нам надо разобраться, кто были их предки. У наших ребят хорошие взгляды на жизнь. Нам, по сути дела, небольшого труда составляет, для того чтобы рассказать, что такое патриотизм, что такое родина и к чему стремиться. Потому что у них всегда есть пример – это наш боец, боец спецназовец, наш командир, офицер. Они своими глазами в открытую видят, что это за люди и чем мы занимаемся. Они знают, что такое родина и что ее нужно оберегать. Все, что они делают в военно-патриотических клубах и чему обучаются – они это делают с большой душой, открытым сердцем и с горящими глазами. Это наша молодая гвардия.

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