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Новости по тегу #Петр Микула

Как понять, что вам позвонил мошенник? В СК разложили по полочкам
07 июля 2026 09:05

Как понять, что вам позвонил мошенник? В СК разложили по полочкам

В Борисове завершился сбор молодых сотрудников управления Следственного комитета
20 сентября 2024 18:08

В Борисове завершился сбор молодых сотрудников управления Следственного комитета

От эскалации конфликтов до выманивания денег – как мошенники используют искусственный интеллект?
01 сентября 2024 18:50

От эскалации конфликтов до выманивания денег – как мошенники используют искусственный интеллект?

Как предотвратить выпадение ребёнка из окна? Ответил начальник отдела УСК
06 июля 2024 12:58

Как предотвратить выпадение ребёнка из окна? Ответил начальник отдела УСК

Легко внушаемые – как вовлекают подростков в террористическую деятельность?
21 июня 2024 17:47

Легко внушаемые – как вовлекают подростков в террористическую деятельность?

Используют в качестве курьеров. В какие мошеннические схемы вовлекают несовершеннолетних?
20 июня 2024 20:01

Используют в качестве курьеров. В какие мошеннические схемы вовлекают несовершеннолетних?

«Сумма ущерба – больше 6 миллионов рублей». Почему участились случаи мошенничества?
04 марта 2024 20:23

«Сумма ущерба – больше 6 миллионов рублей». Почему участились случаи мошенничества?

Зарабатывать и хранить деньги в криптовалюте опасно? Рассказал начальник отдела УСК по Минску
13 октября 2023 16:59

Зарабатывать и хранить деньги в криптовалюте опасно? Рассказал начальник отдела УСК по Минску

Мошенники используют школьников для кражи денег с карт. Как уберечь ребёнка от такого преступления?
12 сентября 2023 12:19

Мошенники используют школьников для кражи денег с карт. Как уберечь ребёнка от такого преступления?

Более 4 тыс преступлений за полгода. Сотрудник СК напомнил, как не попадаться на удочку мошенников
28 июля 2023 09:09

Более 4 тыс преступлений за полгода. Сотрудник СК напомнил, как не попадаться на удочку мошенников

Хотели оплатить коммуналку и лишились денег. Какие схемы сегодня в топе кибермошенников?
10 апреля 2023 17:59

Хотели оплатить коммуналку и лишились денег. Какие схемы сегодня в топе кибермошенников?

«Мама, помоги, я попала в ДТП». Больше 1000 уголовных дел возбудили в Минске по факту кибермошенничества
10 апреля 2023 14:23

«Мама, помоги, я попала в ДТП». Больше 1000 уголовных дел возбудили в Минске по факту кибермошенничества