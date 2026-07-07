Новости по тегу #Петр Микула

«Повод для этого звонка может быть абсолютно любой».
Основной акцент в программе сделали на отработку алгоритма действий при ДТП и возникновении пожаров.
С помощью искусственного интеллекта мошенники не только подделывают голос. Лицо тоже больше не часть вашей индивидуальности. Благодаря технологии «дипфейк» можно скомпрометировать любого человека: приписать ему чуждые фразы и даже действия.
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11 октября 2026 18:00