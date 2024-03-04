«Сумма ущерба – больше 6 миллионов рублей». Почему участились случаи мошенничества?

Они вынуждают людей продавать квартиры, инвестировать деньги в несуществующие проекты, отдавать последнее ради решения придуманных проблем. Вряд ли среди нас остались те, кто не сталкивался с действиями телефонных мошенников. Среди родственников, друзей и знакомых наверняка немало примеров обманов и финансовых потерь. О том, почему люди продолжают добровольно отдавать крупные суммы и попадаются на удочку аферистов, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Сколько уголовных дел было возбуждено по фактам телефонного мошенничества, предположим, с начала 2024 года, может быть, по сравнению с 2023 годом? Уже как-то можно сравнить? На начало этого года оно растет или не растет, и какова, в общем-то, сумма ущерба?