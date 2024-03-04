«Сумма ущерба – больше 6 миллионов рублей». Почему участились случаи мошенничества?

Они вынуждают людей продавать квартиры, инвестировать деньги в несуществующие проекты, отдавать последнее ради решения придуманных проблем. Вряд ли среди нас остались те, кто не сталкивался с действиями телефонных мошенников. Среди родственников, друзей и знакомых наверняка немало примеров обманов и финансовых потерь. О том, почему люди продолжают добровольно отдавать крупные суммы и попадаются на удочку аферистов, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Сколько уголовных дел было возбуждено по фактам телефонного мошенничества, предположим, с начала 2024 года, может быть, по сравнению с 2023 годом? Уже как-то можно сравнить? На начало этого года оно растет или не растет, и какова, в общем-то, сумма ущерба?
Петр Микула, начальник отдела по анализу практики и методического обеспечения предварительного расследования УСК по г. Минску:
За без малого два месяца текущего года возбуждено около 60 уголовных дел, сумма ущерба составляет немногим более 400 тысяч рублей, если мы касаемся исключительно телефонных мошенничеств. В принципе, нельзя сказать о том, что оно теряет свою актуальность, но вместе с тем какого-то лавинообразного роста тоже не имеется. То есть это некое социальное явление, некий социальный фактор, который уже с нами теперь, я так понимаю, надолго, и он будет влиять на нашу с вами жизнь. Что касается мошенничеств в целом, то можно сказать, что количество, наоборот, только растет. То есть, если мы чуть шире уйдем от телефонных мошенничеств, то в текущем году их за неполные два месяца уже практически 500, сумма ущерба – больше 6 миллионов рублей, и количество только растет. Оно будет расти дальше, потому что с цифровизацией экономики, опять же, уходом большей части расчетов, финансово-хозяйственных взаимоотношений в интернет, мошенники будут этим продолжать пользоваться, и количество будет нарастать.
«Легко ввести в эмоциональное стрессовое состояние». Кто становится жертвами телефонных мошенников – подробнее здесь.