Мошенники используют школьников для кражи денег с карт. Как уберечь ребёнка от такого преступления?

Новые технологии – новые способы обмана доверчивых пользователей Всемирной паутины. В главных ролях хитрые злоумышленники и их жертвы – школьники. Сюжет криминальной драмы простой: в поисках легких денег подростки оформляют на себя банковские платежные карты, а после передают реквизиты счетов преступникам.

Петр Микула, начальник отдела управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску, майор юстиции:

В свою очередь после этого эти карты используются в различного рода более масштабных мошеннических схемах. Если мы будем говорить о цифрах, то порядка 90 таких преступлений зарегистрировано на территории Минска в текущем году и всего лишь немного более 10 в аналогичном периоде прошлого года. Следует отметить, что в любом банковском договоре на заключение договора расчетного счета, карт-счета находится соответствующий пункт, который гласит о том, что недопустимо разглашать данные и передавать данные о своем банковском платежным счете, выпущенной к нему пластиковой карте другим лицам. Никаким лицам ни под каким предлогом, в том числе и самим банковским работникам. Если лицо нарушает данные условия договора, то банк никакой ответственности не несет.

А потому, если у вашего ребенка внезапно появились деньги, которых у него быть не должно, самое время бить тревогу. Первый шаг – проверка смартфона, компьютера школьника на предмет сомнительных переписок с незнакомцами. Пойман – вор? Обратитесь в банк с просьбой о закрытии счета. Петр Микула:

Следует отметить, что банковские карты можно оформлять, не только обращаясь лично в отделение банков, но в том числе и онлайн. Для этого не требуется ничего кроме ксерокопии паспорта или даже его фотографии. Поэтому в данном случае только контроль за гаджетами своих детей. Самим детям следует привести два примера. Первый пример, когда молодой человек 16-летнего возраста (житель Московского района) оформил на себя пять банковских карт, за что получил денежное вознаграждение в виде 300 рублей. По приговору суда он был оштрафован на 300 базовых величин. Соответственно, его ответственность превысила сумму полученных доходов в 100 раз. И второй пример – это молодой человек, который на себя оформил две банковские карты по просьбе своей знакомой. Передал ей реквизиты данных карт, за что получил два года ограничения свободы.