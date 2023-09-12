Мошенники используют школьников для кражи денег с карт. Как уберечь ребёнка от такого преступления?
Новые технологии – новые способы обмана доверчивых пользователей Всемирной паутины. В главных ролях хитрые злоумышленники и их жертвы – школьники. Сюжет криминальной драмы простой: в поисках легких денег подростки оформляют на себя банковские платежные карты, а после передают реквизиты счетов преступникам.
Петр Микула, начальник отдела управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску, майор юстиции:
В свою очередь после этого эти карты используются в различного рода более масштабных мошеннических схемах. Если мы будем говорить о цифрах, то порядка 90 таких преступлений зарегистрировано на территории Минска в текущем году и всего лишь немного более 10 в аналогичном периоде прошлого года.
Следует отметить, что в любом банковском договоре на заключение договора расчетного счета, карт-счета находится соответствующий пункт, который гласит о том, что недопустимо разглашать данные и передавать данные о своем банковском платежным счете, выпущенной к нему пластиковой карте другим лицам. Никаким лицам ни под каким предлогом, в том числе и самим банковским работникам. Если лицо нарушает данные условия договора, то банк никакой ответственности не несет.
А потому, если у вашего ребенка внезапно появились деньги, которых у него быть не должно, самое время бить тревогу. Первый шаг – проверка смартфона, компьютера школьника на предмет сомнительных переписок с незнакомцами. Пойман – вор? Обратитесь в банк с просьбой о закрытии счета.
Петр Микула:
Следует отметить, что банковские карты можно оформлять, не только обращаясь лично в отделение банков, но в том числе и онлайн. Для этого не требуется ничего кроме ксерокопии паспорта или даже его фотографии. Поэтому в данном случае только контроль за гаджетами своих детей. Самим детям следует привести два примера. Первый пример, когда молодой человек 16-летнего возраста (житель Московского района) оформил на себя пять банковских карт, за что получил денежное вознаграждение в виде 300 рублей.
По приговору суда он был оштрафован на 300 базовых величин. Соответственно, его ответственность превысила сумму полученных доходов в 100 раз. И второй пример – это молодой человек, который на себя оформил две банковские карты по просьбе своей знакомой. Передал ей реквизиты данных карт, за что получил два года ограничения свободы.
Тот случай, когда игра не стоит свеч. За подобные преступления виновные отвечают по всей строгости закона!
Петр Микула:
Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена 222-й статьей Уголовного кодекса. Уголовная ответственность там предусмотрена в виде штрафа, ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет. Хочу отметить, что уголовной ответственности подлежат лица,
достигшие возраста 16 лет.