Легко внушаемые – как вовлекают подростков в террористическую деятельность?

Родители летом счастливы, что они и дети могут отдохнуть от школы. При этом озадачены тем, как организовать досуг чадам, чтобы было не только весело, но и полезно для здоровья и развития. Важно в этот период тщательно следить за тем, как проводят время счастливые школьные отпускники. О том, как оптимально спланировать время ребенка в период летних каникул, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Насколько остро сегодня стоит вопрос с экстремистскими чатами, к чему призывают зарубежные кураторы? Как узнать об этом родителям, если дети, естественно, скрывают?