Легко внушаемые – как вовлекают подростков в террористическую деятельность?

Родители летом счастливы, что они и дети могут отдохнуть от школы. При этом озадачены тем, как организовать досуг чадам, чтобы было не только весело, но и полезно для здоровья и развития. Важно в этот период тщательно следить за тем, как проводят время счастливые школьные отпускники. О том, как оптимально спланировать время ребенка в период летних каникул, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Насколько остро сегодня стоит вопрос с экстремистскими чатами, к чему призывают зарубежные кураторы? Как узнать об этом родителям, если дети, естественно, скрывают?
Петр Микула, начальник отдела по анализу практики и методического обеспечения предварительного расследования УСК по г. Минску:
Во-первых, наверное, надо понимать, что дети легко внушаемые. Внушить им можно практически любые мысли, ценности, идеалы. Есть пример, который мои коллеги из Комитета государственной безопасности не так давно освещали в средствах массовой информации, когда в Брестской области значительное количество детей – порядка до 10. Детей почему? Потому что все были несовершеннолетние фигуранты. Основным было по 16-17 лет, но они вовлекли детей более младшего возраста – 14-летних, 15-летних. Изначально, если им какие-то задания давались достаточно безобидного с точки зрения уголовного права характера, касалось это больше каких-то оскорблений, может, граффити, то закончилось попытками терактов. Поэтому, на самом деле, говорить о том, что это не является угрозой нельзя, потому что детей вовлекают в совершение террористической деятельности. Безусловно, ответственность для несовершеннолетних предусмотрена иная. То есть мы не говорим о том, что им грозит пожизненное заключение, смертная казнь или десятки лет лишения свободы. Тем не менее мы говорим о том, что 10 лет лишения свободы эти дети получат.
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