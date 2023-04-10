«Мама, помоги, я попала в ДТП». Больше 1000 уголовных дел возбудили в Минске по факту кибермошенничества

Новости Беларуси. В Минске только в этом году возбуждено свыше тысячи уголовных дел по фактам кибермошенничества. В последнее время именно преступления, совершенные в IT-сфере, все чаще попадают в сводки правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для хищения денег мошенники используют различные схемы: начиная от звонков потерпевшим и заканчивая созданием псевдосайтов. Подставные интернет-ресурсы имитируют страницы различных магазинов и банков. Так, накануне 60-летняя минчанка для оплаты коммунальных услуг через поисковик зашла на такой фальшивый сайт. Введя реквизиты, женщина лишилась свыше тысячи рублей. К слову, по аналогичным схемам в прошлом году мошенникам удалось обмануть минчан на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей.

Андрей Арловский, начальник отдела уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

На сегодня можно говорить, что в значительной степени увеличилось число мошенничеств, связанных с так называемыми ДТП-мошенничествами, где: алло, мама, помоги, я попала в ДТП. За три месяца этого года зафиксировано больше, наверное, 100 уголовных дел, больше 100 сообщений о совершении таких правонарушений. Задержано 20 курьеров, которые получали деньги у пожилых граждан и передавали далее деньги криптовалютчикам или на дроповые карточки.

Петр Микула, начальник отдела по анализу практики и методического обеспечения предварительного расследования УСК по Минску:

Раскрываемость этих преступлений, именно в части тех лиц, которые непосредственно получают денежные средства, достаточно высокая и значительно превышает 50-60%. Что касается тех преступников, на счета которых переходят деньги, естественно, значительно меньше эта цифра. Потому что фактически мы можем говорить только о раскрываемости тех лиц, которые находятся на территории нашей страны: посредников, владельцев банковских карт, на которые переводятся денежные средства. Конечные получатели находятся на территории иных государств.