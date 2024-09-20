В Борисове завершился сбор молодых сотрудников управления Следственного комитета

В Борисове завершился трехдневный учебно-методический сбор для молодых специалистов Следственного комитета столицы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Он длился 3 дня и собрал порядка 30 начинающих сотрудников ведомства. Основной акцент в программе сделали на отработку алгоритма действий при ДТП и возникновении пожаров. Также, для молодых специалистов были подготовлены лекции, мастер-классы, тестирования в области законодательства и практические занятия. Они проводились на полигонах. Здесь молодые люди закрепляли полученные знания и навыки на смоделированных местах происшествий.

Никита Василевич, следователь Фрунзенского районного отдела Следственного комитета:

Мы проходили курс оказания первой медицинской помощи, который может поспособствовать спасению жизни человека на месте. Потому что при выезде на места происшествия происходят совершенно разные ситуации. Мы должны быть готовы ко всем событиям, которые происходят на этом месте.