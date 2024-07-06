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Как предотвратить выпадение ребёнка из окна? Ответил начальник отдела УСК

06 июля 2024 12:58
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Иллюзия защиты или свободное падение. Несмотря на предостережение экспертов, инциденты с падением из окон детей повторяются каждое лето. И этот год не стал исключением. В основном это дети от 3 до 6 лет. Иногда ЧП случается из-за халатности родителей. Некоторые мамы и папы твердо уверены, что трагедии в их семье точно не произойдет. Но есть и другие причины.

Как предотвратить выпадение ребёнка из окна? Ответил начальник отдела УСК-1

Петр Микула, начальник отдела УСК по городу Минску:
Зафиксированы три случая выпадения малолетних детей из окон вместе с москитными сетками. Следует отметить, что основных причин этому две. Первая причина – это оставление малолетних детей одних без присмотра родителями, даже находящимися с ними в одном помещении на незначительный промежуток времени. Вторая причина – это оборудование окон москитными сетками без специальных запирающих устройств.

Как предотвратить выпадение ребёнка из окна? Ответил начальник отдела УСК-4

Все ситуации схожи между собой, а вот последствия непредсказуемы. Можно отделаться легким испугом или переломом, но иногда обстоятельства складываются очень плачевно, вплоть до летального исхода.

Как предотвратить выпадение ребёнка из окна? Ответил начальник отдела УСК-7

Чувство вины – еще одно болезненное и гнетущее состояние. Рациональная вина – это наша реальная эмоциональная реакция на то, что с нами произошло, когда мы четко осознаем и принимаем свой поступок. Но есть еще и общественные мнения, которые только усугубляют ситуацию.

Как предотвратить выпадение ребёнка из окна? Ответил начальник отдела УСК-10

Виктория Протас, кризисный психолог:
Когда вокруг говорят: вот недосмотрела, ты плохая мать. И мама, даже если у нее есть устойчивость, она понимает, что она не может изменить ситуацию. Все равно общественность, она давит. И здесь вот момент – разрешить себе ошибаться. Да, цена ошибки очень высока. Но мы ничего, еще раз повторяю, не можем делать в прошлом. Если мама будет находиться в состоянии чувства вины, как правило, возникают психосоматические заболевания, она может впасть в очень глубокую депрессию. Со стороны семьи я рекомендую обращать внимание на близкого человека.

Как предотвратить выпадение ребёнка из окна? Ответил начальник отдела УСК-13

Падение происходит зачастую из-за повышенного интереса детей к происходящему на улице. Свешиваясь из оконного проема или опираясь на москитную сетку, дети, не чувствуя опасности, теряют равновесие. Будьте внимательны и осторожны.

Подробности в видео.

# Дети # общество # Петр Микула # Виктория Протас

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