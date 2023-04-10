Хотели оплатить коммуналку и лишились денег. Какие схемы сегодня в топе кибермошенников?

Новости Беларуси. В Минске только в 2023 году возбуждено свыше тысячи уголовных дел по фактам кибермошенничества. В последнее время именно преступления, совершенные в IT-сфере, все чаще попадают в сводки столичных правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие преступные схемы сегодня в топе кибераферистов, расскажет Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В телефонном разговоре они представители банка или правоохранители, а на интернет-площадках – заинтересованные покупатели. Кибермошенники по-прежнему продолжают обманывать доверчивых белорусов. К тому же аферисты придумывают новые преступные схемы и совершенствуют старые.

Одна из новых «масок» мошенников – представитель крупной сети электроники и бытовой техники. От имени псевдоруководителя солигорчанке предложили трудоустройство на очень выгодных условиях. Однако общение оказалось лишь предлогом для завладения персональными данными: на имя женщины оформили виртуальную банковскую карту и долго убеждали поставить приложение для удаленного доступа. Но обмануть ее не удалось, жительница Солигорска вовремя заподозрила неладное. Еще одна неудавшаяся попытка киберпреступников. Звонок в мессенджере потряс гомельчанина. Служба безопасности частного банка сообщила: на его имя пытаются оформить кредит. Сумма немалая – 12 тысяч рублей. Чтобы остановить заявку, на телефон пришлось установить приложение.

Я уже чувствую, что что-то не то. Давай телефон отключать, он не отключается. Включается громкая связь сразу. «Не выключайте телефон, это в ваших целях». И полностью как под гипнозом. И потом стали выскакивать всякие программы. Нажмите там кнопку, я нажал там, я в телефонах не сильно разбираюсь. Осознав неладное, мужчина взял себя в руки. С трудом отключил смартфон с вирусным софтом и поехал в милицию. Вместе с правоохранителями обратились в банк. Оказалось, на имя Александра там уже открыт лицевой счет, а заявка на кредит находится в шаге от подтверждения.

Андрей Никитин, начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома:

По имеющейся у нас информации, операторов этих кол-центров готовят психологи. Они проходят обучающие курсы. Методы социальной инженерии. Человека ставят в ситуацию, когда ему необходимо принять решение в кратчайшие сроки. И от принятого решения будет зависеть его благополучие, благосостояние. Для хищения денег мошенники используют различные схемы: начиная от звонков потерпевшим и заканчивая созданием псевдосайтов. Подставные интернет-ресурсы имитируют страницы различных магазинов и банков. Так, накануне 60-летняя минчанка для оплаты коммунальных услуг через поисковик зашла на такой фальшивый сайт. Введя реквизиты, женщина лишилась свыше тысячи рублей. К слову, по аналогичным схемам в прошлом году мошенникам удалось обмануть минчан на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей. Правоохранители в очередной раз напоминают: ни в коем случае не следует переходить по сомнительным ссылкам в мессенджерах. Ведь чаще всего они приведут на сайты мошенников. А если же по телефону сообщают, что ваш родственник попал в ДТП, то необходимо прервать такой разговор под любым предлогом, после чего перезвонить возможному потерпевшему. К слову, профилактика дает свои результаты – «челлендж по разоблачению» набирает обороты в социальных сетях.