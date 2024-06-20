Используют в качестве курьеров. В какие мошеннические схемы вовлекают несовершеннолетних?

Родители летом счастливы, что они и дети могут отдохнуть от школы. При этом озадачены тем, как организовать досуг чадам, чтобы было не только весело, но и полезно для здоровья и развития. Важно в этот период тщательно следить за тем, как проводят время счастливые школьные отпускники. О том, как оптимально спланировать время ребенка в период летних каникул, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Лето – повышенное внимание к тому, как проводят дети свое свободное время в отсутствии родителей. Очень много подводных камней. Я знаю, что есть уже какие-то новые преступные схемы, которые возникают, к сожалению, слишком часто. Какие новые схемы используют мошенники для того, чтобы вовлечь несовершеннолетних?
Петр Микула, начальник отдела по анализу практики и методического обеспечения предварительного расследования УСК по г. Минску:
В первую очередь, наверное, несовершеннолетних используют в качестве курьеров. Стараясь вовлекать несовершеннолетних в противоправную деятельность совершения преступления, преступники в первую очередь исходят из того, что уголовная ответственность по большинству статей наступает с 16 лет либо по меньшей части с 14 лет. Ответственности по некоторым статьям дети избегают. Мошенники могут, в принципе, даже убеждать своих подельников, соучастников несовершеннолетних, что несмотря на то, что ими будут совершаться те или иные противоправные действия, они смогут избежать ответственности. Тут мы говорим, безусловно, о всем уже, наверное, известных и даже опостылевших в какой-то степени телефонных мошенничествах. Те самые курьеры, которые приезжают за наличными деньгами – это вполне могут оказаться несовершеннолетние. Также, наверное, значительный объем – все-таки это незаконный оборот наркотиков. Там причем дети могут быть кем угодно, начиная от тех, кто непосредственно закладывает эти закладки, и заканчивая таким явлением, как спортики – это те дети, которые выбивают долги. Наверное, отдельным видом, который может показаться на первый взгляд неочевидным – это существующих среди несовершеннолетних рынок оборота парогенераторов. Достаточно распространена практика у несовершеннолетних перепродавать друг другу парогенераторы, отбирать друг у друга парогенераторы. Есть целый ряд уголовных дел по статье 206 – это грабеж, открытое похищение имущества. Когда один несовершеннолетний договорился с другим о встрече, о том, что приобретет этот парогенератор, придя на встречу, взяв его в руки, просто убегает.
Заниматься физическим трудом – где школьникам заработать на летних каникулах – подробнее здесь.