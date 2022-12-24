От подделки документов до членовредительства. На что идут призывники, чтобы не служить в армии?

Новости Беларуси. В Минске возросло количество призывников-уклонистов. Только в 2022 году столичные следователи возбудили более 100 уголовных дел в отношении несостоявшихся защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и 21-летний минчанин. Молодой человек получил от военкома свое личное дело. После чего скрылся вместе с документами и не явился на медкомиссию. Призывник не остался незамеченным. Теперь судить его будут сразу по двум статьям Уголовного кодекса: за уклонение от призыва и за хищение официальных документов.

Петр Микула, начальник отдела УСК по Минску:

Ответственность за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу предусмотрена статьей 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Частью 1 указанной статьи предусмотрена ответственность за совершение призывником любых действий, воспрепятствовавших его отправке в войска в конкретную призывную кампанию. Санкцией части 1 указанной статьи предусмотрено наказание в виде ареста, общественных работ, штрафа, ограничения или лишения свободы на срок до 2 лет.