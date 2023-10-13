Зарабатывать и хранить деньги в криптовалюте опасно? Рассказал начальник отдела УСК по Минску

В Беларуси планомерно развивается правовое поле, регулирующее обращение с цифровыми активами, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Прежде всего речь об инструментах, позволяющих исключить теневое финансирование запрещенной деятельности и защитить имущество игроков крипторынка. Важный нюанс – большинство ресурсов, осуществляющих обмен криптовалют, находится за границей. Истребовать оттуда данные сложно, поскольку законодательство в области цифровых активов в разных странах отличается, а где-то и вовсе отсутствует. Как избежать обмана и самому не стать криптомошенником? Об этом и не только поговорили с начальником отдела управления Следственного комитета по Минску Петром Микулой. Сергей Шуманский, ведущий:

Тема довольно интересная, сложная для обыденного человека, чтобы вникнуть и понять, где какой обман, чего делать можно, чего нельзя. Может быть, тогда, чтобы было понятно, мы начнем с того, что вообще такое криптовалюта, какой она бывает и что с ней можно делать, как вообще ее можно заполучить? Что такое криптовалюта?

Петр Микула, начальник отдела УСК по Минску:

Если говорить достаточно простыми словами, чтобы эту сложную тему донести до каждого, кто может ей заинтересоваться, давайте начнем с того, что криптовалюта – это не валюта как таковая. Криптовалюта – это система цифровых платежей, основанная на технологии блокчейна. Что это собой представляет? Есть некая совокупность, некий публичный реестр записей о транзакциях, которые осуществляются между двумя кошельками. Кошельком А и кошельком B – это называется технология блокчейна. Этот реестр публичный, то есть мы в любой момент можем узнать, что кошелек с номером таким-то осуществил перевод такого-то количества такой-то криптовалюты на кошелек такой-то. Какие виды криптовалюты существуют?

Петр Микула:

Что касается того, какая бывает криптовалюта, она делится на две крупных категории – это коины и это токены. Коины – это та криптовалюта, которую можно добывать. Название, которое многим будут знакомы, – это биткоин, эфириум и ряд целых других. USDT – цифровой эквивалент доллара США. Одновременно есть еще и такое понятие, как токены. Токены – это та криптовалюта, которую нельзя добывать. Это та криптовалюта, которая выпускается ее эмитентом, имеет некое ограниченное свое количество, и стоимость каждого отдельного токена формируется балансом спроса предложения на него. Мошенники воруют криптовалюту. Рассказываем, какое наказание грозит за такое преступление – подробности. Важно понимать, что добыча, которая называется майнинг, ничем не запрещена в нашей стране. Более того, она поощряется в нашей стране. Поощряется в каком виде? Республика Беларусь – одна из первых стран мира, если вообще не первая, которая на законодательном уровне урегулировала вопрос добычи криптовалюты, в принципе криптоэкономики, цифровой экономики. Это случилось в 2017 году, когда был принят Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики», который разрешил майнинг физическим лицам, добычу криптовалюты, без каких-либо ограничений. Не нужно регистрироваться ни в каком виде, не нужно получать никаких разрешений. Более того, до 1 января 2023 года подоходный налог с данной деятельности не уплачивался, начиная с 2017 года. И вплоть до нынешнего времени не нужно подавать декларацию со сведениями, которые отражают доходы, полученные от майнинга криптовалют. Это что касается майнинга. «Криптокошельки бывают горячие и холодные». Как купить цифровую валюту?

Петр Микула:

Что касается покупки криптовалюты и ее продажи, она возможна двумя путями: либо напрямую между двумя криптокошельками – криптокошельком А и криптокошельком В, без каких-либо посредников, либо в дело вступает посредник, которым может являться либо криптобиржа, либо криптообменник. Если мы говорим о людях, которые хотят сохранить свои деньги, приобретя эту самую цифровую валюту. В чем ее плюс? Во-первых, она никем не контролируема, у нее нет как такового курса. То есть нет какого-то государства, органа, какого-то человека, который может определить ее стоимость, сказав, что ее стоимость будет таковой. Она ничем не обусловлена, кроме баланса спроса и предложения, фактически является наиболее свободной валютой в мире. Мы говорим о чем? Нам нужен сам кошелек. Криптокошельки бывают горячие и холодные. Горячий криптокошелек – это криптокошелек, который находится на бирже либо на криптообменнике. То есть у нас его физически нет. Это некий аккаунт, личный кабинет на какой-либо криптобирже, который мы используем в качестве своего кошелька. У нас есть открытый ключ – это номер нашего кошелька, его могут знать все. Это фактически тот адрес, на который и из которого мы переводим денежные средства. И холодные кошельки. Холодные кошельки бывают двух видов. Достаточно сложное слово – кастодиальные, некастодиальные. Кастодиальные – это какие-то программные моменты: приложения на телефоне, расширения для браузера, программа на компьютере. И некастодиальный – это криптоконтейнеры. Они выглядят как флешки и фактически представляют собой физический криптокошелек. И мы можем говорить о степени – от наименее надежных к наиболее надежным способам получения, создания криптокошелька и его использования. Это что касается криптокошельков. О развитии криптобирж в Беларуси

Петр Микула:

Что касается криптобирж, надо отметить, что в Республике Беларусь существует достаточно развитая сеть криптобирж, криптообменников. Их правовой режим установлен тем самым Декретом Президента № 8. Все данные структуры, физические лица, индивидуальные предприниматели являются резидентами Парка высоких технологий и осуществляют свою деятельность на территории Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Это очень важно, потому что в большинстве стран мира эта деятельность либо вовсе запрещена, либо не урегулирована. И фактически это все может трактоваться различным образом. И можно случайно, того не зная, стать участником каких-то мошеннических схем, отмывания денег, финансирования терроризма, чего угодно подобного рода. Первый совет. Можно предложить гражданам все-таки обращаться к кошелькам холодным, то есть кошелькам, которые находятся у них. Неважно, в каком виде – в виде приложения или физической флешки, карточки. И второе – это использовать биржи, которые зарегистрированы на территории Республики Беларусь. Сразу отмечу, что курсы криптовалют едины во всем мире. Самый распространенный способ – фишинговые ссылки. О видах криптомошенничества

Сергей Шуманский:

Получается, когда мы говорим про преступления, которые совершаются в отношении людей, которые хотят заработать на криптовалюте, либо есть ситуации, когда были задержаны уже участники нелегальных криптообменников, мы говорим о тех, кто хочет заработать на криптовалюте, и о тех, кто хочет заработать на тех, кто хочет заработать на криптовалюте. Петр Микула:

Да, мы можем об этом говорить, но давайте начнем с того, какие вообще бывают виды мошенничества. Как наживаются мошенники на лицах, которые желают каким-то образом заработать на криптовалюте? Самый распространенный способ, но не в нашей стране, скорее, в мировой практике – это фишинговые ссылки. Создается абсолютно идентичный реальному ресурс, криптобиржа, который фактически используется для выманивания у лица его платежных данных. Ведь мы помним о чем? Для того чтобы у нас появилась криптовалюта на нашем криптокошельке, мы должны ее обменять на реальные деньги. Каким образом мы можем это сделать? Мы можем сделать легально только путем платежа со своей банковской карты, поэтому мошенники, на чьем сайте мы вводим данные своей банковской карты, получают все наши платежные сведения.

Сергей Шуманский:

Это стандартная уловка всех киберпреступлений? Петр Микула:

Да, она характерна абсолютно для любых киберпреступлений, связанных с фишинговыми ссылками, с подменой каких-то доменных адресов и торговых марок. Второй способ более характерен для нашей страны. Используется следующая схема – это, по сути, схема финансовой пирамиды. Некое лицо, которое представляется брокером криптобиржи, на самом деле таковым не являясь. Брокер – это, по сути, торговый агент. Это то лицо, которому мы доверяем свои деньги, чтобы оно зарабатывало на основе них и платило нам эту самую комиссию, которую оно зарабатывает.

Петр Микула:

Представляется брокером, предлагает нам вложить обычно сначала небольшую сумму денежных средств. Когда мы ее вкладываем, брокер нам сообщает о том, что ему удалось нашу сумму значительно увеличить. И нам выплачивается некая сумма, обычно несколько сотен долларов нашего дохода, который получен от брокерской деятельности. После чего под уговорами этого лжеброкера наш гражданин понимает, что это же рабочая схема. То есть он действительно вложил деньги и получил деньги. Он вкладывает уже значительно большие суммы. Виртуальный аферист украл 260 тысяч рублей. Пообщались с белорусами, которые пострадали от кибермошенников – читайте здесь. На территории Минска зафиксировано уже, наверное, с десяток преступлений с суммами ущерба от 80 до 200 тысяч рублей, когда наши граждане, получив эту первоначальную небольшую прибыль, вкладывали все, что у них было. И после этого мошенник, лжеброкер, уже, естественно, на связь не выходил. Это первый способ обмана. Второй способ связан с тем, что криптовалюты, вообще криптообмен очень активно вовлечен в отмывание, легализацию преступных доходов. Те самые незаконные криптобиржи. Что такое незаконные криптобиржи или незаконный криптообменник?

Петр Микула:

Если мы говорим о законной деятельности, то мы имеем право принимать платежи от граждан, осуществленные в безналичной форме. То есть это все прозрачно. Сама по себе система криптообмена абсолютно скрыта. То есть мы видим: только кошелек А перевел некую сумму на кошелек B. Сумму, опять же, условно – некое количество коинов или токенов, но мы не знаем, кому принадлежит кошелек А и кошелек B. И мы этого узнать не можем, пока не придем домой к гражданину и не узнаем, что у него есть криптокошелек, который является криптокошельком В. Незаконные криптообменники поступают следующим образом. Они продают криптовалюту за наличные деньги. То есть они позволяют мошенникам, различного рода злоумышленникам свой преступный доход конвертировать в криптовалюту. А уже каким образом они дальше будут распоряжаться, никто этого никогда не узнает. Поэтому надо понимать, что прозрачной, законной может быть деятельность только с легальными, официальными криптобиржами, криптообменниками. Но надо помнить про фишинговые ссылки и тщательно, внимательно проверять те сайты, на которых мы вводим какую-либо платежную информацию. И обязательно, что касается криптобирж и криптообменников, у каждого из них есть тысячи, десятки тысяч отзывов в Google. Это обязательно проверять, потому как иначе мы можем потерять просто все свои платежные данные. Почему зарабатывать в криптовалюте небезопасно?

Сергей Шуманский:

Для людей, которые глубоко не погружаются, не совсем понимают принципы и возможности зарабатывания на этой криптовалюте, это все-таки способ зарабатывания либо хранения денег? Петр Микула:

Если мы говорим об известнейших и самых дорогих криптовалютах, таких коинах, как биткоин, этериум, доджкоин, это все-таки своего рода предпринимательский риск, причем значительный. И это своего рода финансовые пирамиды, потому что всем нам известно, что они обладают крайне высокой степенью волатильности. И заработать в данном случае можно только на прыжках курса. Но их невозможно спрогнозировать, ими невозможно управлять. Да, есть определенные маркеры, которые свидетельствуют о том, что в скором времени этот курс может значительно увеличиться, значительно упасть. Но никто этим не управляет. Поэтому говорить о том, что это хороший способ сбережения, не приходится, потому что сегодня, приобретя несколько биткоинов за несколько сотен тысяч долларов, завтра они могут не стоить уже ничего или стоить несколько долларов.

Петр Микула:

Да, есть некоторое количество токенов и коинов, которые привязаны, в отличие от основной массы, к чему-то реальному. Да, есть известный USDT – это так называемый цифровой доллар США. Он имитирован, по большому счету, как цифровая монета, управлением финансов штата Нью-Йорк. Но, опять же, мы говорим о чем? Это доллар, такой же доллар, как и наличный доллар, доллар на счету в банке, но доллар цифровой. Возвращаемся к теме кошельков. Я говорил о том, что есть открытый и закрытый ключи. Если мы теряем свой закрытый ключ, забываем этот закрытый ключ, мы никогда не сможем восстановить доступ к этому кошельку, потому что эмитента у него нет, то есть нет какой-то организации, куда мы можем обратиться со словами «я забыл пароль». Поэтому это даже просто небезопасно. На мой взгляд, криптовалюта как способ заработка – это риск. То есть это, по сути, предпринимательская деятельность. Пусть она таковой не признается в соответствии с законодательством, но по своей сути это деятельность, направленная, как у нас написано в Гражданском кодексе, на извлечение прибыли на свой страх и риск. А что касается хранения, то, опять же, помним о том, что в любой момент наша цифровая валюта может перестать стоить вообще.